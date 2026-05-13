Pradales invita al papa a Euskadi y le entrega obsequios vinculados al 'Guernica' y al euskera
El lehendakari Imanol Pradales ha entregado al papa León XIV varios presentes con una fuerte carga simbólica vinculada a la memoria histórica, la paz y la diversidad lingüística, durante su visita al Vaticano, donde además ha invitado formalmente al Santo Padre a visitar Euskadi.
Entre los obsequios destaca el libro Guernica, Pablo Picasso, del poeta y ensayista vasco Juan Larrea. La obra analiza el célebre cuadro de Pablo Picasso como denuncia del bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil española y como símbolo universal contra la violencia y la destrucción.
El ensayo, publicado originalmente en 1947, aborda el Guernica desde una perspectiva poética, filosófica y ética, y reflexiona sobre el sufrimiento humano, el exilio y la esperanza tras la guerra. Larrea mantuvo además una estrecha relación con Picasso durante la creación de la obra para el Pabellón de la República de la Exposición Universal de París de 1937.
Pradales también ha regalado al pontífice una reproducción de la reinterpretación del Guernica realizada en 1999 por el artista vasco José Luis Zumeta. La obra muestra caseríos en llamas, personas mutiladas y otros símbolos de barbarie a través de una composición marcada por la expresividad y el color.
Desde el Gobierno Vasco subrayan que el Guernica representa “un icono universal de la paz y la libertad” y un símbolo de memoria y reparación para el pueblo vasco al recordar el bombardeo del 26 de abril de 1937, cuyo 90 aniversario se conmemorará el próximo año.
El tercer presente ha sido un poema del escritor y pensador vasco Jon Sarasua, entregado en euskera y también traducido al quechua. El texto pone en valor la diversidad lingüística y cultural y reconoce el compromiso del papa con las lenguas indígenas durante una etapa de su trayectoria.
Según ha explicado el Ejecutivo vasco, el gesto busca agradecer la implicación del pontífice con las culturas y lenguas minorizadas del mundo. El poema define el euskera como “comunidad y tarea” y como expresión del esfuerzo colectivo por mantener viva una identidad abierta “desde lo particular hacia todos y todas”.
El lehendakari ha aprovechado su encuentro con el papa León XIV para recordar que en abril de 2027 se cumplirán 90 años del bombardeo de Gernika, un episodio que ha definido como un símbolo universal de paz y de denuncia de la barbarie y la guerra. En este sentido ha explicado que ha invitado a la Santa Sede a los actos conmemorativos del próximo año.
Reunión con el secretario de Estado
Tras la conversación con el papa, Pradales se ha reunido durante una hora con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, con el que ha tratado, entre otras cuestiones, la reinserción de los presos de ETA.
"Le he podido exponer dos temas que son relevantes en Euskadi en términos de memoria y convivencia, lo que afecta al proyecto de ley que estamos trabajando en justicia restaurativa, algo muy relevante, que permite acercar a víctimas y victimarios del terrorismo. También el modelo vasco de acogida e integración de las personas migrantes, en un momento en el que la migración se ha convertido ya en un fenómeno de inusitada relevancia en la sociedad europea y también en la sociedad vasca", ha explicado.
Esta reunión, para el jefe del ejecutivo vasco, es de "gran valor simbólico e institucional", ya que sirve para reforzar las relaciones entre Euskadi y la Santa Sede.
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El lehendakari Imanol Pradales ha saludado al papa León XIV durante la audiencia general en el Vaticano y, posteriormente, se ha reunido durante casi una hora con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. "Ha sido un encuentro de un gran valor simbólico e institucional que abre la oportunidad de reforzar la relación entre Euskadi y la Santa Sede", ha asegurado.
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