Geroa Bai y PSN alcanzan un acuerdo de mínimos sobre el modelo educativo

Geroa Bai y PSN votarán en contra de la Proposición de Ley Foral presentada por UPN mañana en el Parlamento de Navarra, tras alcanzar in extremis un acuerdo en torno al modelo educativo por el cual se garantiza que la decisión sobre el cierre de aulas no tendrá una proyección automática en los próximos cursos.

En sendas notas emitidas para dar cuenta de lo acordado, ambos grupos han informado de que el pacto establece la creación de una mesa de trabajo y diálogo entre los socios de gobierno con el objetivo de realizar un análisis riguroso del sistema educativo.

Por su parte, Geroa Bai ha subrayado que el acuerdo "no satisface al 100 %" sus aspiraciones, pero permite "corregir decisiones iniciales que consideraba inadecuadas y abrir un espacio de trabajo compartido". "Ese análisis debe abordar retos estructurales como: la bajada de natalidad, la despoblación, la planificación educativa y la mejora de la calidad educativa", ha precisado.

Entre los compromisos logrados, la coalición abertzale ha destacado "dos cuestiones fundamentales"; por un lado, "se garantiza que la decisión sobre el cierre de aulas no tendrá una proyección automática ni se arrastrará en los próximos cursos sin revisión y análisis". Y por otro lado, se incorpora un "cambio de criterio" del Departamento de Educación, de forma que "todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad".

En la misma línea, PSN ha hecho hincapié en que el acuerdo "impulsa un estudio sobre el cierre de aulas públicas que se encuentren en la misma situación que aulas concertadas susceptibles de cierre" y se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan "modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite".

Según los socialistas, entre las cuestiones que abordará la mesa de trabajo se encuentran "la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes".

Aunque el acuerdo alcanzado no evitará automáticamente el cierre de aulas el próximo curso, sí deja abierta la posibilidad de que la cifra inicialmente prevista (14) se reduzca, ya que el número definitivo no se determinará hasta que concluya el período extraordinario de matriculación.

Sin embargo, se evitará que los conciertos que se pierdan este año por no tener suficientes matriculaciones queden automáticamente anulados para los próximos cuatro años. Es decir, la situación se analizará año a año, pudiéndose suscribir conciertos de nuevas aulas en centros que este año hayan perdido aulas, si las matrículas aumentan.

Cierre de 14 aulas

El consejero de Educación Carlos Gimeno había anunciado hace unos días el cierre de 14 aulas en centros concertados, siendo la mitad de ellas aulas de Ikastolas, otras cinco de centros católicos y dos más de centros pertenecientes a la Confederación Española de Centros de Enseñanza.

La decisión había generado gran malestar en la comunidad concertada, tanto en la católica como en Ikastolas, que denunciaban que la decisión era arbitraria.

Esta misma mañana en declaraciones en Euskadi Irratia, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, de Geroa Bai, advertía de que la decisión de cerrar aulas requiere de una análisis más sosegado y pedía tiempo al partido socialista para, precisamente,"reorganizar con calma el sistema educativo".

Ha lamentado que la decisión del cierre de aulas este años condenara dichos conciertos para los próximos cuatro (el período de vigencia de los conciertos educativos).