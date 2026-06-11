Volotea retira el recargo por encarecimiento del precio del combustible tras la denuncia de Facua

Volotea ha puesto fin al recargo por el aumento del precio del combustible para las nuevas reservas, tras casi tres meses en vigor desde su implementación el 16 de marzo, motivado por el impacto del conflicto militar en Oriente Próximo.

En el comunicado de ayer martes, la aerolínea destacó que desde el inicio de esta iniciativa temporal, bautizada como 'Fair Travel Promise', el 97 % de los clientes ha optado por confirmar su viaje y seguir adelante con sus planes.

En palabras del director general de Volotea, David González, la medida nació de una idea "muy sencilla": "garantizar que nuestros clientes pagaran un precio justo por el combustible, ni un euro más, al tiempo que manteníamos las tarifas lo más accesibles posible".

También señaló que la compañía aérea seguirá absorbiendo los incrementos del precio del combustible y ofreciendo flexibilidad "ilimitada" en todos los billetes, "sin coste adicional".

El recargo tomaba como referencia los precios de mercado del combustible, procedentes de fuentes públicas, siete días antes de la salida y, si es necesario, ajustaba el precio de los billetes. En caso de que los precios disminuyesen por debajo de esta referencia, la compañía reembolsaba a los clientes la diferencia hasta ese mismo importe.



De cara a estos meses de verano, al igual que las demás aerolíneas españolas, Volotea ha reiterado que no está prevista ninguna cancelación e interrupción de sus vuelos durante la temporada estival.

Consumo investiga a Volotea

En este contexto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a Volotea, tras la denuncia de Facua.

En un comunicado, la asociación insta a los usuarios a reclamar a la aerolínea la devolución del sobrecoste que hayan tenido que afrontar por esta medida.

Facua considera que este recargo adicional de hasta 14 euros responde a una "cláusula abusiva y contraria" a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Así, Facua criticó que esta medida implicaba que los usuarios no pudiesen saber con exactitud el precio final del billete en el momento de la compra, ya que el recargo se aplicaba siete días antes de la realización del vuelo.