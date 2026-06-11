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Voloteak erregaiaren prezioa garestitzeagatik jarritako errekargua kendu du, FACUAren salaketaren ostean

14 eurorainoko gainordain hori ordaindu behar izan duten erabiltzaileei airelineari gainkostua itzultzea eskatzeko eskatu die FACUAk. Bitartean, Gizarte Eskubideetako, Kontsumoko eta Agenda 2030eko Ministerioak ikerketa bat abiatu du ia hiru hilabete indarrean egon den neurriagatik.

(Foto de ARCHIVO) Avión de Volotea. REMITIDA / HANDOUT por VOLOTEA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 29/5/2026

Volotearen hegazkin bat. Artxiboko argazkia: Volotea

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EITB

Azken eguneratzea

Volotea airelineak erregaiaren prezioa garestitzeagatik ezarritako errekargua kendu du erreserba berrietarako, martxoaren 16an ezarri zenetik ia hiru hilabete indarrean egon ostean. Ekialde Hurbileko gatazka armatuak erregaiaren prezioan izandako eragin zuzena aipatu zuten arrazoi nagusi gisa errekargua ezartzeko. 

Asteazkenean zabaldutako oharrean, airelineak nabarmendu zuen 'Fair Travel Promise' izena zuen aldi baterako errekargu hori ezarri zutenetik, bezeroen % 97k bidaia baieztatzea eta planekin aurrera jarraitzea erabaki dutela.

David González Voloteako zuzendari nagusiaren hitzetan, neurria ideia oso erraz batetik sortu zen ekimena: "gure bezeroek erregaiaren truke prezio justua ordainduko zutela bermatzea, ezta euro bat gehiago ere, eta, aldi berean, tarifak ahalik eta eskuragarrien mantentzea".

Halaber, adierazi zuen hegazkin-konpainiak erregaiaren prezioaren igoerak bere gain hartzen eta txartel guztietan malgutasun "mugagabea" eskaintzen jarraituko duela, "kostu gehigarririk gabe".

Errekarguak iturri publikoetatik zetozen erregaiaren merkatuko prezioak hartzen zituen erreferentziatzat, irten baino zazpi egun lehenago, eta, beharrezkoa izanez gero, txartelen prezioa doitzen zuen. Prezioak erreferentzia horretatik behera jaitsiz gero, konpainiak zenbateko horretaraino itzultzen zien aldea bezeroei.

Udako hilabeteei begira, Espainiako gainerako airelineek bezala, Voloteak berretsi du ez dagoela aurreikusita hegaldiak bertan behera uztea eta etetea uda sasoian.

Kontsumok ikerketa abiatu du

Testuinguru horretan, Gizarte Eskubideetako, Kontsumoko eta Agenda 2030eko Ministerioak ikerketa bat abiatu du Volotearen aurka,  Facuak salaketa jarri ondoren, ia hiru hilabete indarrean egon den neurriagatik.

Hala, 14 eurorainoko gainkostu hori ordaindu behar izan duten erabiltzaileei airelineari gainkostua itzultzea eskatzeko eskatu die FACUAk. 

Facuaren ustez, errekargu hori Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren "abusuzko eta kontrako klausula" bati dagokio.

Horrela, Facuak kritikatu du neurri horren ondorioz erabiltzaileek ezin izan dutela hegaldiaren azken prezioa zehatz-mehatz jakin erosketa unean, errekargua hegaldia egin baino zazpi egun lehenago aplikatzen baitzen.

Kontsumoa Bidaiak Aisia Ekonomia

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