CONFLICTO LABORAL
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Los trabajadores de Elkar inician movilizaciones para reclamar mejores condiciones laborales

Elkar langileen protesta
18:00 - 20:00
Protesta de los trabajadores de Elkar. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Lan baldintza hobeak eskatzeko mobilizazioak hasi dituzte Elkar argitaletxeko langileek
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EITB

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La plantilla de distribución de la empresa denuncian el deterioro de las relaciones laborales y de sus condiciones en los últimos años, y llaman a la empresa a reconducir la situación. 

Conflictos laborales Sindicato LAB Huelgas Economía

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