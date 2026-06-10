Los trabajadores de Elkar inician movilizaciones para reclamar mejores condiciones laborales
La plantilla de distribución de la empresa denuncian el deterioro de las relaciones laborales y de sus condiciones en los últimos años, y llaman a la empresa a reconducir la situación.
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Elena del Val, médica: "La mayoría de nuestras reivindicaciones puede solucionarlas el Gobierno Vasco"
La médica Elena del Val, portavoz del Movimiento Unitario de Médicos (MUD), ha asegurado que la mayoría de sus reivindicaciones "pueden y deben resolverse aquí". "Es el Gobierno Vasco quien debe hacerlo, antes de instar a la ministra de Sanidad a resolver las suyas", ha señalado. Asimismo, ha advertido de la posibilidad de una huelga indefinida ante el "inmovilismo" del Departamento de Salud.
El TSJPV declara fija a una empleada municipal de Portugalete que encadenaba contratos temporales desde 1995
La trabajadora superó un proceso selectivo en 2022 pero se quedó sin plaza porque se convocó menos vacantes que aspirantes aprobados.
Los sindicatos médicos urgen al Gobierno de España a designar interlocutores con "capacidad" para acuerdos
Acusan al Ministerio de Sanidad de "confundir a la opinión pública" con comunicados "tendenciosos e inexactos", haciendo recaer sobre el personal médico "la responsabilidad del conflicto".
El Gobierno de Navarra sitúa la industria en el centro de su acción política
El anteproyecto aprobado hoy busca convertir la política industrial en uno de los ejes estratégicos de Navarra, dotándola de instrumentos específicos para mejorar su competitividad y adaptación a los cambios tecnológicos y medioambientales.
Las comunidades autónomas reprochan al Ministerio de Sanidad no lograr un acuerdo sobre el Estatuto Marco
Tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el consejero Alberto Martínez ha considerado que "se ha perdido una oportunidad" para avanzar en la resolución del conflicto y ha acusado a la ministra, Mónica García, de no escuchar a los profesionales, sindicatos y a las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas cargan contra el Ministerio: "La solución al conflicto está en el ámbito estatal"
Dieciséis comunidades autónomas, entre ellas Euskadi y Navarra, han suscrito un documento conjunto en el que reclaman al Ministerio de Sanidad que retome el diálogo con el colectivo médico y asuma la responsabilidad de resolver el conflicto generado en torno al nuevo Estatuto Marco.
Alberto Martinez desvela que 16 comunidades han firmado un documento común en plena tensión por el estatuto marco sanitario
El consejero de Salud del Gobierno Vasco ha explicado que 16 comunidades autónomas han firmado un documento común que se abordará como primer punto en el Consejo Interterritorial de Sanidad, en un contexto de tensión por el estatuto marco sanitario. Alberto Martínez ha aprovechado para insistir en sus críticas al Ministerio de Sanidad, al que ha acusado de no haber logrado un acuerdo con los profesionales ni con las comunidades autónomas, y ha subrayado que la ministra “se ha quedado sola” en la gestión del conflicto. Según ha señalado, tras ese primer punto del orden del día darán por concluida su intervención.
Mónica García: “El Gobierno de España ha cumplido y ahora las comunidades tienen la llave del conflicto médico”
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el Gobierno de España ya ha cumplido su parte en la reforma del estatuto marco y ha asegurado que ahora corresponde a las comunidades autónomas asumir la responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales del personal médico. García ha subrayado que son las autonomías las que “tienen la llave del conflicto”, al ser las competentes en aspectos como las retribuciones de las guardias, la jornada laboral o la organización de las mesas de diálogo con los profesionales.
El Gobierno Vasco ultima la jubilación anticipada para 700 funcionarios
Tras la firma del acuerdo, previsiblemente con CC. OO. y UGT, más de 700 funcionarios que superan los 63 años podrían solicitar la jubilación anticipada en la administración. El Plan de Rejuvenecimiento ofrecerá reducciones de jornada, días de libranza o vacaciones adicionales por antigüedad para facilitar la transmisión del conocimiento.