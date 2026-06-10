LAN-GATAZKA
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Lan baldintza hobeak eskatzeko mobilizazioak hasi dituzte Elkar argitaletxeko langileek

Elkar langileen protesta
18:00 - 20:00
Elkarreko langileen protesta. Argazkia: EITB.
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EITB

Azken eguneratzea

Azken urteetan lan harremanak eta baldintzak okertu direla salatzen dute Elkar etxeko banaketako langileek. Egoera bere onera ekartzeko deia egin diote enpresari. 

Lan gatazkak lab sindikatua Grebak Ekonomia

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sara Lizeaga, medikua: "Gure aldarrikapen gehienak hemen konpon litezke, eta Jaurlaritzari dagokio hori egitea"

Medikuen Eskubideen Aldeko Elkartearen eta Medikuen Mugimendu Unitarioaren izenean, Sara Lizeaga Donostia Ospitaleko medikuak hitz egin du hedabideen aurrean, gaur arratsaldean. Esan du euren "aldarrikapen gehienak" Eusko Jaurlaritzak bideratu ditzakeela. "Osasun sailari dagokio hori egitea, Ministerioari bereak konpontzeko eskatu baino lehen", adierazi du. Halaber, ohartarazi du "greba mugagabe bat ez beste alternatibarik" ez zaiela geratzen.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alberto Martinezek 16 erkidegok dokumentu bateratua sinatu dutela jakinarazi du, osasun-arloko tirabiren erdian

Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak azaldu duenez, 16 autonomia erkidegok dokumentu komun bat sinatu dute, eta Lurraldearteko Osasun Bileran lehen puntu gisa jorratuko da. Osasun Ministerioari egindako kritikak azpimarratu ditu, profesionalekin eta autonomia erkidegoekin akordiorik lortu ez izana egotzita, eta azpimarratu du ministroa "inor barik" geratu dela gatazkaren kudeaketan.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Monica Garcia: "Espainiako Gobernuak bere esku zegoena egin du eta orain erkidegoek dute osasun arloko gatazka onbideratzeko giltza"

Monica Garcia Osasun ministroak adierazi duenez, Espainiako Gobernuak bete egin du jada estatutu markoaren erreforman zuen egiteko zatia, eta ziurtatu du orain autonomia erkidegoei dagokiela medikuen lan-baldintzak hobetzeko erantzukizuna beren gain hartzea. Garciak azpimarratu du autonomiek dutela "gatazkaren giltza", eskumena baitute guardien ordainsariak eta lanaldiak arautzeko eta profesionalekin elkarrizketa mahaiak antolatzeko.

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