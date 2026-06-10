Los sindicatos médicos urgen al Gobierno de España a designar interlocutores con "capacidad" para acuerdos
Los sindicatos médicos que componen el comité de huelga médica han exigido este miércoles al Gobierno de España que nombre otros interlocutores para desbloquear el conflicto en la sanidad pública, "ya que los representantes del Ministerio de Sanidad no han logrado llevar adelante esta negociación".
El Sindicato Médico de Euskadi (SME) junto con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) han emitido un comunicado para dar su versión sobre varias afirmaciones del Ministerio de Sanidad sobre el Estatuto Marco y las reivindicaciones médicas que consideran falsas.
Lo han hecho al acabar el Consejo Interterritorial de Sanidad que iba abordar este tema, pero que ha concluido con la negativa unánime de todas las comunidades a votar siquiera los puntos del orden del día.
Previamente a la reunión, Sanidad había enviado una carta al comité de huelga en la que reitera su “convicción de que la vía del diálogo sigue siendo el mejor instrumento para resolver este conflicto”, a la par que lamentaba “la situación de bloqueo actual y el mantenimiento de las convocatorias de huelga” para la semana que viene “al margen de los avances alcanzados, de los acuerdos explorados y de las soluciones presentadas en el marco de la negociación”.
"La carta es un intento de desviar la responsabilidad"
Sin embargo, los sindicatos médicos recelan de todos los argumentos dados por Sanidad en su carta y aseguran que “ni su titular ni sus representantes en la mesa de negociación han mostrado la menor confianza" en el diálogo como vía de solución al conflicto.
"Es falso que el comité de huelga haya roto la negociación y mantenido la convocatoria de huelga a pesar de haberse 'alcanzado soluciones viables'. Una solución solo es viable cuando ambas partes le otorgan esa consideración, nunca por decisión de una de las partes", subraya.
El comité tampoco considera, entre otras cuestiones, que el Estatuto Marco recoja la mayor parte de las reivindicaciones médicas y que las que han quedado fuera del anteproyecto aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, como las jornadas de 35 horas semanales, sean competencia autonómica.
El comité cree además que el Ministerio se ha opuesto a crear un estatuto de la profesión médica y facultativa "no por imposibilidad jurídica", sino como "manifestación de su posición política".
Sobre la creación de una mesa de negociación específica para este colectivo, los sindicatos afirman que es "falso" que esa competencia esté en manos de las comunidades, pero al mismo tiempo señalan lo siguiente: "En cualquier caso, el desarrollo de mesas de negociación médicas y facultativas a nivel autonómico no debería eximir al Ministerio de coordinar las modificaciones necesarias con el Gobierno para hacerla posible a nivel estatal, dentro de su competencia".
Por todo ello, señala que la misiva es solo "un intento más para desviar la responsabilidad" porque los representantes de Sanidad "no han logrado llevar adelante esta negociación", de ahí que insistan en la necesidad de que el Gobierno español "nombre interlocutores que sí tengan la capacidad para coordinar a los ministerios implicados y poder alcanzar acuerdos que solucionen la situación actual".
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