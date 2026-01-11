Eclipse total
Gran expectación ante el eclipse total que se podrá ver el 12 de agosto

18:00 - 20:00
EITB

Última actualización

La luna comenzará a tapar el sol progresivamente, hacia las 19:30 horas, y el momento clave será entre las 20:27 y las 20:28 horas. Hay muchísima gente que no quiere perderse este fenómeno, y los alojamientos del sur de Navarra están ya al completo.

