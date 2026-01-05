Álava, territorio privilegiado en Euskadi para ver el eclipse solar de agosto de 2026

Álava será el territorio de Euskadi en el que mejor podrá contemplarse el eclipse completo de sol que el atardecer del 12 de agosto de este año será visible en una franja que cruzará de oeste a este la península Ibérica, pasando por capitales como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma.



En Euskadi el territorio alavés será el más afortunado por la 'lotería' que supone un fenómeno astronómico de este tipo, el primero en nuestro país desde hace más de un siglo, ya que será completamente visible en casi la totalidad de esta provincia.



En Bizkaia, al este de Bilbao será parcial pero al oeste será total, según Virginia García, miembro del Departamento de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, quien aclara que en Gipuzkoa habrá que desplazarse hacia Arrasate para presenciar el eclipse en su plenitud, mientras que en San Sebastián el disco solar 'tan sólo' se cubrirá en un 99,8 %, "que no está mal pero ya no será un eclipse total". "La diferencia es que se llegue a oscurecer completamente el cielo y puedas ver la corona solar o que no termine de hacerlo y no puedas ver esta corona", relata la experta.



El instante del eclipse total será el momento en el que se alcanzará una total oscuridad, el día se hará de noche y se podrá prescindir de las gafas especiales para observar la corona solar y aprovechar para ver qué estrellas pueden admirarse a simple vista.



"También se podrá ver algún planeta que esté cerca del sol en ese momento como Júpiter, por ejemplo. Será el momento álgido del eclipse", explica García, quien advierte de que, una vez la Luna vuelva a desplazarse del disco solar, habrá que volver a ponerse las gafas para observar el final del eclipse.



El fenómeno del 12 de agosto empezará cerca de Islandia y, tras recorrer el Atlántico, terminará en la península ibérica. "Prácticamente el único lugar del mundo donde tocará tierra, lo que lo hace tan especial para nosotros", indica la experta.



"Nos llegará casi el final del eclipse y lo que tendrá de particular en nuestra zona es que va a ser muy cortito. El máximo de duración será en el centro de Castilla y León con aproximadamente un minuto y cuarenta segundos, mientras que en Euskadi durará medio minuto aproximadamente", desvela.



García avanza que la totalidad del evento se producirá sobre las 20:28 horas con lo que el astro solar "estará ya muy bajo" y es posible que quien no tenga un emplazamiento con el horizonte oeste-noroeste despejado llegue a perdérselo porque probablemente no se vea el sol.



Precisamente el riesgo de los cielos nubosos, tan habituales en algunos lugares de Euskadi en pleno agosto, y el hecho de que no todo el País Vasco caiga bajo la influencia del eclipse completo, hace previsible que el turismo especializado en este tipo de fenómenos elija otros lugares de España para su observación en los que, según revela García, le consta que "hace más de un año que están todas las habitaciones agotadas" para esta fecha.