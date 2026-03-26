Noelia eutanasia eskatu zuen Bartzelonako gazteak gaur jasoko du, epaileak onartu ostean
25 urteko emakumeak bere erabakiari eutsi dio, nahiz eta aita aurka agertu, Espainian legezko bide guztiak agortuta eta Giza Eskubideen Europako Auzitegira jota.
Noeliak, 25 urteko Bartzelonako gazteak, gaur jasoko du eutanasia, justiziak heriotza duin baterako eskubidea bermatu ostean, bere aita aurka egon arren. Biktimak berak telebistan egindako elkarrizketa batean baieztatu duenez, inoiz ez du zalantzarik izan bere erabakiaren inguruan.
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak uko egin dio prozesua kautelaz geldiarazteari, aitak Espainiako instantzia judizial guztietan arrakastarik gabe errekurritu ondoren. Estrasburgoko gorteak ez zuen onartu premiazko neurrien eskaera, baina demanda izapidetzen ari da oraindik, eta aurrerago azter daiteke.
Kasu judiziala Katalunian eutanasia baimendu ondoren hasi zen, 2024ko uztailean, aitak Berme eta Ebaluazio Batzordearen erabakiaren aurka helegitea jarri zuenean. Epaitegi batek praktika kautelaz bertan behera utzi zuen, baina ondoren atzera bota zuen errekurtsoa, gazteak, adin nagusikoa izanik, erabakitzeko gaitasun osoa zuela iritzita.
Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak, Auzitegi Gorenak eta Konstituzio Auzitegiak babestu egin dute ondorio hori, eskatzailearengan gaitasun faltarik eta prozeduran irregulartasunik ez dagoelako. Auzitegiek adierazi dute Noeliaren erabakia irmoa eta kontzientea izan dela prozesuaren hasieratik.
Telebistako elkarrizketan, gazteak bere jarrera defendatu du, eta "bakean joan eta sufritzeari utzi" nahi diola adierazi du. Aldi berean, bere familiaren desadostasuna onartu du. Bere aitak, Abokatu Kristauen Elkarteak ordezkatuta, lege-baldintzak ez direla betetzen adierazi du, eta aurrekari psikiatrikoak daudela argudiatu du.
Meta eta Google, 2,6 milioi euro ordaintzera behartuta, gazte bati eragindako menpekotasunagatik
Antsietatea, depresioa edo gorputz-dismorfia dira gazteak pairatutako kalteetako batzuk. “Haurrentzat mendekotasuna sortzen duten eta kalte egiten duten produktuak diseinatzen dituzte”, adierazi du abokatuak.
Hondarribiak gaur onartuko du bere II. Berdintasun Plana, Alardearen inguruko gatazka bideratzeko neurriak jasoko dituena
Planak “emakumeen eskubideen defentsan jasandako indarkeria aitortzeko formulak" bilduko ditu.
Albiste izango dira: Korrika zuzenean, krisi energetikoaren aurkako neurriak eta hauteskunde sindikalak Ertzaintzan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Ikerbasquek 30 ikertzaile erakarri eta 49 milioi euro baino gehiago bildu zituen 2025ean ikerketarako funtsetan
Urtearen amaierarako, 35 herrialdetako 417 profesional zeuden, eta 1.685 lagunek fundazioko langileek gidatutako taldeetan lan egiten zuten.
Kasua artxibatu ostean, Justizian sinestea zaila egiten zaiela adierazi du Amaya Zabarteren senarrak
Epaileak Amaya Zabarteren kasua artxibatzea erabaki zuen atzo, eta familiak helegitea jarri du gaur. Haren bikotekideak, Joseba Novoak, haserre eta minduta daudela dio. Deitoratu du epaileak ertzainen bertsioa soilik izan duela kontuan, lekukoen testigantzak eta frogak alde batera utzita. Probintzia Auzitegira begira itxaropentsu dago, justizia kasua hara heldutakoan iritsiko zaielakoan.
Eureka! Zientzia Museoak ekainaren amaieran itxiko ditu ateak, 25 urteren ondoren
Kutxa Fundazioak ATENEA proiektua bultzatuko du, Tabakaleran, eta jakintza-eredu irekiagoa eta diziplinartekoa proposatuko du.
Hondarribiak "berariaz" landuko du Alardea Berdintasun Planean, "gatazkaren konponbidean aurrera egiteko"
Udal arduradunek esan dutenez, Emakundek egindako txosten batek ezartzen du Berdintasun Planak gai horri heldu behar diola, "parte-hartzean dauden desorekak direla eta".
Fiskaltzak 22 urteko eskaerari eutsi dio adingabeei sexu-proposamenak egiteagatik epaitutako Irungo irakaslearentzat
Defentsak, bere aldetik, absoluzioa eskatu du, irakasleak ustezko biktimekin "adiskidetasun" harreman soila zuela eta deliturik ez duela egin iritzita.
Benetako pobrezia % 4tik % 6,1era igo da Euskadin, gizarte-desberdintasunei buruzko inkestaren arabera
Familiek eguneroko gastuak ordaintzeko duten gaitasuna hobetu bada ere, oporretan joateko eta hamar urte baino gutxiagoko autoa izateko zailtasunak areagotu dira.