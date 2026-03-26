EUTANASIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Noelia eutanasia eskatu zuen Bartzelonako gazteak gaur jasoko du, epaileak onartu ostean

25 urteko emakumeak bere erabakiari eutsi dio, nahiz eta aita aurka agertu, Espainian legezko bide guztiak agortuta eta Giza Eskubideen Europako Auzitegira jota.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Noeliak, 25 urteko Bartzelonako gazteak, gaur jasoko du eutanasia, justiziak heriotza duin baterako eskubidea bermatu ostean, bere aita aurka egon arren. Biktimak berak telebistan egindako elkarrizketa batean baieztatu duenez, inoiz ez du zalantzarik izan bere erabakiaren inguruan.

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak uko egin dio prozesua kautelaz geldiarazteari, aitak Espainiako instantzia judizial guztietan arrakastarik gabe errekurritu ondoren. Estrasburgoko gorteak ez zuen onartu premiazko neurrien eskaera, baina demanda izapidetzen ari da oraindik, eta aurrerago azter daiteke.

Kasu judiziala Katalunian eutanasia baimendu ondoren hasi zen, 2024ko uztailean, aitak Berme eta Ebaluazio Batzordearen erabakiaren aurka helegitea jarri zuenean. Epaitegi batek praktika kautelaz bertan behera utzi zuen, baina ondoren atzera bota zuen errekurtsoa, gazteak, adin nagusikoa izanik, erabakitzeko gaitasun osoa zuela iritzita.

Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak, Auzitegi Gorenak eta Konstituzio Auzitegiak babestu egin dute ondorio hori, eskatzailearengan gaitasun faltarik eta prozeduran irregulartasunik ez dagoelako. Auzitegiek adierazi dute Noeliaren erabakia irmoa eta kontzientea izan dela prozesuaren hasieratik.

Telebistako elkarrizketan, gazteak bere jarrera defendatu du, eta "bakean joan eta sufritzeari utzi" nahi diola adierazi du. Aldi berean, bere familiaren desadostasuna onartu du. Bere aitak, Abokatu Kristauen Elkarteak ordezkatuta, lege-baldintzak ez direla betetzen adierazi du, eta aurrekari psikiatrikoak daudela argudiatu du.

Publizitatea
X