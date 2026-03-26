Noelia, la joven de Barcelona que solicitó la eutanasia, la recibirá hoy tras el aval judicial
La joven Noelia, de 25 años y residente en Barcelona, recibirá la eutanasia hoy, después de que la justicia haya avalado su derecho a una muerte digna pese a la oposición de su padre. La propia afectada lo ha confirmado en una entrevista televisiva, en la que ha subrayado que nunca ha dudado de su decisión.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado paralizar cautelarmente el proceso, tras la solicitud presentada por el padre, que había recurrido sin éxito ante todas las instancias judiciales españolas. La corte de Estrasburgo desestimó la petición de medidas urgentes, aunque la demanda sigue en trámite y podría ser analizada más adelante.
El caso judicial se inició tras la autorización de la eutanasia en Cataluña en julio de 2024, cuando el padre recurrió la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación. Un juzgado llegó a suspender cautelarmente la práctica, pero posteriormente rechazó el recurso al considerar que la joven, mayor de edad, tenía plena capacidad para decidir.
Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han respaldado esa conclusión, al no apreciar falta de capacidad en la solicitante ni irregularidades en el procedimiento. Los tribunales han sostenido que la decisión de Noelia ha sido firme y consciente desde el inicio del proceso.
En la entrevista, la joven ha defendido su postura y ha afirmado que quiere “irse en paz y dejar de sufrir”, al tiempo que ha reconocido el desacuerdo de su familia. Su padre, representado por la asociación Abogados Cristianos, mantiene que no se cumplen los requisitos legales y ha alegado la existencia de antecedentes psiquiátricos, argumentos que han sido rechazados por los tribunales.
Te puede interesar
Meta y Google, obligadas a pagar 2,6 millones de euros a una joven por crisis derivadas de su adicción a las redes
Ansiedad, depresión y dismorfia corporal son algunos de los males que sufrió la joven por su adicción. “Diseñan productos que generan adicción y perjudican a los niños”, ha señalado el abogado de la víctima
Hondarribia aprueba hoy su II Plan de Igualdad con medidas dirigidas a avanzar en la “resolución del conflicto” en el Alarde
El Plan analizará “fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres que han trabajado a favor de un alarde igualitario".
Será noticia: Korrika en directo, medidas contra la crisis energética y elecciones sindicales en la Ertzaintza
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Detenido un profesor universitario por abandonar a sus dos hijos menores en Euskadi y volver a Marruecos
Los jóvenes relataron cómo fue su llegada a los equipos implicados en la protección del menor y extranjería y a los agentes de la Policía Nacional que localizaron al progenitor en Algeciras.
Ikerbasque atrajo en 2025 a 30 investigadores y captó más de 49 millones en fondos para investigación
Al cierre del año contaba con 417 profesionales de 35 países y 1685 trabajaban en grupos liderados por personal de la fundación.
El marido de Amaya Zabarte lamenta que, tras el archivo del caso, les cuesta creer en la Justicia
La jueza decidió ayer sobreseer el caso de Amaya Zabarte, que ha sido recurrido hoy por la familia. Su pareja, Joseba Novoa, dice que están enfadados y dolidos. Lamenta que la jueza sólo haya tenido en cuenta la versión de los ertzainas, al margen de lo que han dicho los testigos y de las pruebas. Ha puesto su esperanza en que el caso llegue al tribunal provincial, cuando espera que llegue la verdadera justicia.
Eureka! Zientzia Museoa cerrará sus puertas a finales de junio tras 25 años de actividad
Kutxa Fundazioa impulsará el proyecto ATENEA, que tendrá presencia en Tabakalera y propondrá un modelo de conocimiento más abierto e interdisciplinar.
Hondarribia abordará el Alarde en su Plan de Igualdad con el fin de "avanzar en la resolución del conflicto"
Emakunde ha elaborado un informe "vinculante" que establece expresamente que el Plan de Igualdad "debe abordar esta cuestión debido a los desequilibrios existentes en la participación".
Fiscalía mantiene la petición de 22 años para el profesor de Irun acusado de ofrecer dinero por favores sexuales a menores
Por su parte, la defensa solicita la absolución al considerar que el procesado tenía únicamente una relación de "amistad" con las presuntas víctimas. El juicio ha quedado visto para sentencia.