La joven Noelia, de 25 años y residente en Barcelona, recibirá la eutanasia hoy, después de que la justicia haya avalado su derecho a una muerte digna pese a la oposición de su padre. La propia afectada lo ha confirmado en una entrevista televisiva, en la que ha subrayado que nunca ha dudado de su decisión.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado paralizar cautelarmente el proceso, tras la solicitud presentada por el padre, que había recurrido sin éxito ante todas las instancias judiciales españolas. La corte de Estrasburgo desestimó la petición de medidas urgentes, aunque la demanda sigue en trámite y podría ser analizada más adelante.

El caso judicial se inició tras la autorización de la eutanasia en Cataluña en julio de 2024, cuando el padre recurrió la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación. Un juzgado llegó a suspender cautelarmente la práctica, pero posteriormente rechazó el recurso al considerar que la joven, mayor de edad, tenía plena capacidad para decidir.

Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han respaldado esa conclusión, al no apreciar falta de capacidad en la solicitante ni irregularidades en el procedimiento. Los tribunales han sostenido que la decisión de Noelia ha sido firme y consciente desde el inicio del proceso.

En la entrevista, la joven ha defendido su postura y ha afirmado que quiere “irse en paz y dejar de sufrir”, al tiempo que ha reconocido el desacuerdo de su familia. Su padre, representado por la asociación Abogados Cristianos, mantiene que no se cumplen los requisitos legales y ha alegado la existencia de antecedentes psiquiátricos, argumentos que han sido rechazados por los tribunales.