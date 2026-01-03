Trumpek Nicolas Maduro atxilotu dutela jakinarazi du
AEBko presidentearen arabera, gaurko erasoak "arrakasta" izan du. Marco Rubiok esan du Maduro AEBn epaituko dutela.
Donald Trump AEBko presidenteak esan du Ameriketako Estatu Batuek "arrakastaz" egin dutela "Venezuelaren eta Nicolas Maduro presidentearen aurkako erasoa".
"Operazioa Estatu Batuetako indar armatuekin batera egin da", adierazi du Trumpek Truth Social sare sozialean, eta gaur 11:00etan (17:00etan Euskal Herrian) Mar-a-Lagotik (Florida) egingo duen prentsaurrekoan informazio gehiago emango duela iragarri du.
Trumpek baieztatu egin du erasoa, Caracasen eta herrialdeko beste leku batzuetan leherketak eta hegazkin militarren hegaldiak izan eta ordu gutxira.
Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak larunbat honetan adierazi duenez, Nicolas Madurok epaiketa penala izango du AEBn, eta ez da ekintza militar berririk espero herrialdean, Mike Lee senatari errepublikanoak harekin elkarrizketa bat izan ostean esan duenez.
"AEBk Nicolas Maduro atxilotu dute, Estatu Batuetan kargu penalengatik egindako epaiketa bati aurre egiteko, eta gaur gauean ikusi ditugun operazio militarrak atxilotzeko agindua betetzen ari zirenak babesteko eta defendatzeko egin dira", zabaldu du X sare sozialean Lee senatariak Rubiorekin hitz egin eta gero.
Operazio militarra
Fox Newsek zabaldutakoaren arabera, gaueko operazio militarrean Chinook helikopteroak eta indar berezien beste baliabide batzuk erabili dituzte Maduro harrapatzeko.
CBS Newsen esanetan, Delta Force AEBko Armadako eliteko indar berezietako talde batek harrapatu du Maduro.
Administrazioko iturriek adierazi dutenez, Trumpek duela egun batzuk eman zien argi berdea eraso militarrei, hainbat hilabetez Venezuelako kostan AEBko militarren presentzia handitu eta Etxe Zuriak Madurori agintea uzteko eskatu ostean.
The New York Times egunkariari eskainitako elkarrizketa labur batean, Trumpek esan du "operazio bikaina" izan dela, eta gaineratu du gaurko prentsaurrekoan jakinaraziko duela Kongresuari erasoen berri eman zion, gerra deklaratzeko ahalmena horrena baita.
Delcy Rodriguez Venezuelako presidenteordeak, bere aldetik, Nicolas Maduroren eta lehen damaren bizi-frogak eskatu dizkio AEBko Gobernuari.
6,5 graduko lurrikara batek Mexiko erdialdea astindu du
Hegoaldeko Guerrero estatuko kostaldean izan du epizentroa lurrikarak, Ozeano Barean, baina astindua herrialdeko hainbat hiritan antzeman dute, Mexikoko hiriburua barne. Oraindik ez dute kalte material edo pertsonalik jakinarazi.
Bengala bat, Urtezahar egunean Suitzako taberna batean sua piztu izanaren arrazoi nagusia
Oraingoz, ez dago argi zenbat pertsona zeuden lokal horretan, baina hainbat lekukok adierazi dute sutea gertatu zen ordurako bengala zuten xanpain botila batzuk piztuta zeudela, eta sarrera bakarra oso estua zela deitoratu dute.
Irango protestetan "manifestariak hiltzen badituzte" herritarrak "erreskatatuko" dituela ohartarazi du Trumpek
Irango Gobernuak bere programa nuklearra berriro garatzen saiatzen ari dela adierazi du Trumpek azken egunotan, eta balizko bonbardaketekin erantzuteko prest agertu da, ekainean Israelekin egin bezala.
Zazpi pertsona hil dira Iranen, egoera ekonomikoak okerrera egin duela salatzeko deitutako hainbat manifestaziotan
Manifestazioak igandean hasi ziren Teheranen, eta dozenaka hiritara zabaldu dira azken egunotan, besteak beste, Isfahan, Kerman, Kermanshah, Hamadan eta Qom hirietara. Iran krisi ekonomiko larrian dago, urteko % 42ko inflazioarekin.
Txina medikamentuen eta antisorgailuen BEZa kobratzen hasi da, jaiotza-tasa estimulatzeko
Pekinek 30 urte baino gehiagoz indarrean egon den salbuespen fiskal bat ezabatu du krisi demografikoaren erdian.
Gutxienez 40 hildako eta 115 zauritu, gehienak larri, Suitzako Crans Montana eski-estazioan izandako sute batean
"Le Constellation" tabernan ospatzen ari ziren urte berriko festan piztu da sute bortitza, 01:30ean. Agintariek ez dute espekulaziorik egin nahi sutearen arrazoiaren inguruan baina erabat baztertu dute atentatuaren hipotesia. Bi lekukok azaldu dutenez, sua egurrezko sabaira gehiegi hurbildu ziren bengala batzuen ondorioz piztu zen, eta "oso azkar" zabaldu zen.