Trumpek Nicolas Maduro atxilotu dutela jakinarazi du

AEBko presidentearen arabera, gaurko erasoak "arrakasta" izan du. Marco Rubiok esan du Maduro AEBn epaituko dutela.

AME1002. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/12/2025.- Combo de fotografías que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Trump aseguró este lunes que habló "muy recientemente" con Maduro, pero que la conversación no fue fructífera para rebajar la presión de Washington, que, según el mandatario estadounidense, incluyó el ataque del miércoles a un muelle presuntamente utilizado por narcotraficantes. EFE/ Miguel Gutiérrez/ Shawn Thew /ARCHIVO
Maduro eta Trump. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak esan du Ameriketako Estatu Batuek "arrakastaz" egin dutela "Venezuelaren eta Nicolas Maduro presidentearen aurkako erasoa".

"Operazioa Estatu Batuetako indar armatuekin batera egin da", adierazi du Trumpek Truth Social sare sozialean, eta gaur 11:00etan (17:00etan Euskal Herrian) Mar-a-Lagotik (Florida) egingo duen prentsaurrekoan informazio gehiago emango duela iragarri du.

Trumpek baieztatu egin du erasoa, Caracasen eta herrialdeko beste leku batzuetan leherketak eta hegazkin militarren hegaldiak izan eta ordu gutxira.

Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak larunbat honetan adierazi duenez, Nicolas Madurok epaiketa penala izango du AEBn, eta ez da ekintza militar berririk espero herrialdean, Mike Lee senatari errepublikanoak harekin elkarrizketa bat izan ostean esan duenez.

"AEBk Nicolas Maduro atxilotu dute, Estatu Batuetan kargu penalengatik egindako epaiketa bati aurre egiteko, eta gaur gauean ikusi ditugun operazio militarrak atxilotzeko agindua betetzen ari zirenak babesteko eta defendatzeko egin dira", zabaldu du X sare sozialean Lee senatariak Rubiorekin hitz egin eta gero.

Operazio militarra

Fox Newsek zabaldutakoaren arabera, gaueko operazio militarrean Chinook helikopteroak eta indar berezien beste baliabide batzuk erabili dituzte Maduro harrapatzeko.

CBS Newsen esanetan, Delta Force AEBko Armadako eliteko indar berezietako talde batek harrapatu du Maduro.

Administrazioko iturriek adierazi dutenez, Trumpek duela egun batzuk eman zien argi berdea eraso militarrei, hainbat hilabetez Venezuelako kostan AEBko militarren presentzia handitu eta Etxe Zuriak Madurori agintea uzteko eskatu ostean.

The New York Times egunkariari eskainitako elkarrizketa labur batean, Trumpek esan du "operazio bikaina" izan dela, eta gaineratu du gaurko prentsaurrekoan jakinaraziko duela Kongresuari erasoen berri eman zion, gerra deklaratzeko ahalmena horrena baita.

Delcy Rodriguez Venezuelako presidenteordeak, bere aldetik, Nicolas Maduroren eta lehen damaren bizi-frogak eskatu dizkio AEBko Gobernuari.

Hainbat leherketak Caracas astindu dute AEBekiko tentsioen erdian
