Nicolás Maduro desde EE. UU.: "Estamos bien, somos unos luchadores"
El hijo del líder chavista ha explicado cuál es el estado de su padre tras conversar con los abogados. Ha dicho que "está fuerte" y ha denunciado que "se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías".
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, que están "bien" y que son "unos luchadores", según ha dado a conocer el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, tras haber conversado con los abogados.
En una nota publicada este domingo, el medio estatal Venezolana de Televisión (VTV) ha informado de que el hijo de Maduro se reunió con integrantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y "transmitió un mensaje de fortaleza" por parte de su padre y Flores, quienes fueron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques.
"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes", ha asegurado Maduro Guerra, citado en la nota de VTV.
También ha denunciado que "se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías".
No obstante, ha insistido en que se mantiene "moralmente íntegro y fuerte" y que "su liderazgo no ha sido doblegado a pesar de las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense".
Los cargos que se le imputan
El pasado lunes, Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su captura y traslado a EE. UU. y dijo ser un "prisionero de guerra" ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York durante su primera comparecencia.
La acusación formal, hecha pública el sábado y que revisa la original de 2020, imputa a Maduro los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos.
Por su parte, Flores está acusada por presuntamente participar en la conspiración para el tráfico de cocaína.
Ambos se declararon "no culpables" .
