VENEZUELA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Nicolás Maduro desde EE. UU.: "Estamos bien, somos unos luchadores"

El hijo del líder chavista ha explicado cuál es el estado de su padre tras conversar con los abogados. Ha dicho que "está fuerte" y ha denunciado que "se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías".

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores
Maduro y Flores en un dibujo de la comparecencia del pasado lunes. Foto: EFE/Jane Rosenberg
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, que están "bien" y que son "unos luchadores", según ha dado a conocer el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, tras haber conversado con los abogados.

En una nota publicada este domingo, el medio estatal Venezolana de Televisión (VTV) ha informado de que el hijo de Maduro se reunió con integrantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y "transmitió un mensaje de fortaleza" por parte de su padre y Flores, quienes fueron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques.

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes", ha asegurado Maduro Guerra, citado en la nota de VTV.

También ha denunciado que "se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías".

No obstante, ha insistido en que se mantiene "moralmente íntegro y fuerte" y que "su liderazgo no ha sido doblegado a pesar de las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense".

Los cargos que se le imputan

El pasado lunes, Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su captura y traslado a EE. UU. y dijo ser un "prisionero de guerra" ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York durante su primera comparecencia.

La acusación formal, hecha pública el sábado y que revisa la original de 2020, imputa a Maduro los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos.

Por su parte, Flores está acusada por presuntamente participar en la conspiración para el tráfico de cocaína.

Ambos se declararon "no culpables" .

Nicolás Maduro Venezuela Latinoamérica Estados Unidos Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nuevo ataque a gran escala de EE. UU. contra el Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS) como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, dos soldados y un intérprete. "Nuestro mensaje sigue fuerte: si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo, no importa qué tan fuerte intentes evadir la justicia", ha advertido el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las protestas siguen en Irán, mientras Trump ofrece "ayuda" para su "libertad"

Después de ONGs informaran de que ya son más de 50 los muertos en las protestas antigubernamentales y tras un apagón de los servicios de Internet y telefonía entre los ciudadanos del país, miles de personas siguen saliendo a las calles para participar en las protestas. El presidente de EE. UU., Donald Trump, insiste en que "Irán está mirando a la libertad, tal vez como nunca antes. ¡EE.UU. está listo para ayudar!".
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Miles de manifestantes denuncian en Minneapolis la muerte de Renee Good por disparos de un agente de inmigración

Miles de manifestantes han salido de nuevo este sábado a las calles del centro de Minneapolis para denunciar la actuación de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que disparó y mató a una mujer el pasado miércoles. El Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota ha convocado la manifestación bajo el lema "ICE fuera de Minnesota" en el parque Powerhorn de la ciudad, muy cerca del lugar en el que Renee Good fue abatida por los disparos del agente Jonathan Ross. Dirigentes locales, incluido el gobernador, Tim Walz, han defendido la necesidad de implicar a la Oficina de Arrestos Criminales de Minnesota en el caso, pero desde este organismo han denunciado que la Oficina Federal de Investigación (FBI) les ha vetado el acceso a material del caso. El FBI ha asumido la investigación en solitario.
Cargar más
Publicidad
X