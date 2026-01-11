VENEZUELA
Nicolas Maduro, AEBtik: "Ondo gaude, borrokalariak gara"

Buruzagi chavistaren semeak abokatuekin hitz egin ostean azaldu du zein den bere aitaren egoera. "Indartsu" dagoela esan du, eta atxilotu zituztenean bortizkeria erabili zutela salatu du.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores

Maduro eta Flores, joan den asteleheneko agerraldian. Marrazkia: EFE/Jane Rosenberg

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Maduro Venezuelako agintariaren eta Cilia Flores emaztearen egoeran berri eman du Nicolas Maduro Guerra buruzagi chavistaren semeak abokatuekin hitz egin ostean. "Ondo gaude, borrokalariak gara", izan da mezua.

Venezuelako Telebistak (VTV) jakinarazi duenez, Maduroren semea Venezuelako Alderdi Sozialista Batuko (PSUV) kideekin bildu da, eta "sendotasun mezua helarazi" die, haien partez. Urtarrilaren 3an Caracasen atxilotu ostean, AEBra eraman zituzten Maduro eta Flores.

"Abokatuek esan digute indartsu dagoela. Triste ez egoteko esan diela", adierazi du Maduro Guerrak, VTVren oharrean.

Halaber, atxilotu zituztenean "neurriz kanpoko indarra" erabili zutela salatu du, "beste era batera ezin izan zutelako garaitu".

Hala ere, "moralki osorik eta indartsu" jarraitzen duela berretsi du, eta "bere lidergoa ez dutela makurrarazi, AEBn daukan egoera gorabehera".

Egozten zaizkion karguak

Joan den astelehenean eraman zituzten epailearen aurrera, eta lehen agerraldi horretan "gizon errugabea" zela esan zuen Madurok, baita "gerrako presoa" zela ere.

AEBk, besteak beste, narkoterrorismoa egiteko konspirazio delitua eta kokaina inportatzeko konspirazio delitua egozten dizkio Madurori; Floresi, berriz, kokaina-trafikorako konspirazioan parte hartzea.

Ez direla errudunak aldarrikatu zuten biek.

