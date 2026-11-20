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Acordonan una zona del barrio bilbaíno de Uribarri por una mochila sospechosa
Se han movilizado una unidad canina y un grupo experto en explosivos de la Ertzaintza. Se espera que sea una falsa alarma, pero el protocolo se ha activado por precaución.
Euskaraz irakurri: Bilboko Uribarri auzoko gune bat inguratu dute motxila susmagarri batengatik
Una zona del barrio de Uribarri, en la calle San Roque, de Bilbao (Bizkaia) ha sido acordonada por la Ertzaintza por la aparición de una mochila sospechosa, según han confirmado a Orain fuentes de la Ertzaintza.
Se han movilizado una unidad canina y un grupo experto en explosivos de la Policía Vasca.
Se espera que sea una falsa alarma, pero el protocolo se ha activado por precaución.
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