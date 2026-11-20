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Uribarri auzoko kale bat itxi du Ertzaintzak Bilbon, motxila susmagarri batengatik
Ertzaintzak txakurrak eta lehergailuetan aditua den talde bat mobilizatu ditu. Alarma faltsua izatea espero da, baina badaezpada protokoloa aktibatu da.
Ertzaintzak Uribarri auzoko kale bat itxi du, San Roke kalean (Bilbo, Bizkaia), motxila susmagarri bat agertu delako, Ertzaintzako iturriek Oraini baieztatu diotenez.
Ertzaintzako txakur-unitate bat eta lehergailuetan aditua den talde bat mobilizatu dira.
Alarma faltsua izatea espero da, baina protokoloa badaezpada aktibatu da.
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