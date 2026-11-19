FIFAk ez du onartu 2030eko Munduko Futbol Txapelketarako Donostiaren eta Bilboren hautagaitza bateratua
Rafael Louzan Espainiako Futbol Federazioko presidenteak Galizian egindako ekitaldi batean baieztatu du albistea. Donostiako eta Bilboko udalek, baita Eusko Jaurlaritzak ere, FIFAk bidalitako dokumentazioa arretaz aztertu nahi dute gaiaren inguruko balorazio publikorik egin aurretik.
Rafael Louzan Espainiako Futbol Federazioko (RFEF) presidenteak ostegun honetan baieztatu duenez, FIFAk ez du onartzen 2030eko Munduko Futbol Txapelketarako Bilbo eta Donostiaren hautagaitza bateratua.
"Bi estadio dituen egoitza bakarra egotea eskatzen zen, eta FIFAk, une honetan, ezetz dio, EAEn bi egoitza daudela, beraz, orain haiei dagokie erabakitzea", esan die kazetariei RFEFko presidenteak, Santiagoko Katedralean Munduko Koparekin Santiago Apostoluari eskaintza egin ostean. "Orain Eusko Jaurlaritzari eta Donostiako alkateari dagokie hemen zer paper izan nahi duten erabakitzea", gaineratu du.
Espainiako Federazioko buruzagiak esan du, halaber, "zalantzarik gabe" 2030erako Munduko Txapelketaren finala Estatuan izango dela, baina ez du aurrera egin nahi izan Madrilen edo Bartzelonan jokatuko den.
"Gainerakoa ondo doa. Atzera-kontua hasi da. Orain herrialde gisa dugun proiektu handi hori sendotzeko ordua da, gure herriarentzat Munduko Txapelketa gogoangarria izan dadin", esan du Louzanek
Horrez gainera, Balaidos zelaiak munduko txapelketako partidak hartzeko nahia ere agertu du. "Vigok aukera bat du egoitzetako bat izateko. Nire nahia da Vigo egoitzetako bat izan ahal izatea, baina hori ez dago hainbeste gure esku, hiriko hautagaitzaren eta FIFAren eskuetan dago", jakinarazi du.
Erreakzioak
Donostiako Udalak eskura duen dokumentazio guztia aztertuko du, hiriarentzat erabakirik onena hartzeko. Era berean, prozesu honetan "diskrezioa, zorroztasuna eta profesionaltasuna" eskatu ditu; izan ere, ezaugarri horiek faltan sumatu ditu FIFAren erantzunean.
Bilboko Udalak, bere aldetik, FIFAren erantzuna jaso duela baieztatu du, eta haren edukia arretaz aztertuko duela adierazi du, adierazpen publikorik egin aurretik. Hala, oraingoz ez du dokumentuari buruzko baloraziorik aurreratu nahi izan.
Eusko Jaurlaritzak ere FIFAren erantzuna aztertuko du, adierazpen publikorik egin aurretik. Dokumentuaren edukia eta haren nondik norakoak behar bezala aztertu ondoren jakinaraziko du bere jarrera.