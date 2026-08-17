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Sabino Ormazabal ekintzaile eta bakezale nekaezina zendu da, 72 urte zituela

Kazetaritza, antimilitarismoa, ekologismoa, giza-eskubideak eta desobedientzia zibila izan ditu ardatz donostiarrak bere bizitza osoan zehar. Gizarte-mugimenduetan murgilduta beti, Eusko Legebiltzarrak izendatutako polizia-gehiegikeriaren eta giza eskubideen urraketen biktimen aldeko batzordean parte hartu zuen 2013tik.

Sabino Ormazabal.
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EITB

Azken eguneratzea

Sabino Ormazabal militante ekologista eta antimilitarista donostiarra hil da astelehen honetan, 72 urte zituela. Urte askotan kazetari aritutakoa, gaztetatik hainbat gizarte mugimendutan parte hartu izan du, indarkeria ez-aktiboa eta giza-eskubideak aldarri hartuta. 

Militante ekologista sutsua, Komite Antinuklear eta Ekologistetako militante aktiboa izan zen, Txustarra taldean, Donostiako Asanblada Ekologistan eta Eguzki elkarte ekologistan, baita Gladys Gogoan taldean ere. 

Indarkeria-ezaren aldeko Bidea Helburu taldean eta Demagun Hausnarketarako Taldean aritu zen. Argituz giza eskubideen aldeko elkarteko kide ere izan zen eta Gipuzkoako zenbait herritan izandako giza eskubideen urraketei eta indarkeria ekintzei buruz elkarte horrek egindako txostenetan parte hartu zuen. 

Ikertzaile gisa lan sakona egin du eta Eusko Legebiltzarrak izendatutako polizia-gehiegikeriaren eta giza eskubideen urraketen biktimen aldeko batzordean parte hartu zuen 2013tik. 

Joxemi Zumalabe Fundazioaren patronatuko kide zela atxilotu eta kartzelan sartu zuten 2000 urtean 18/98 sumarioaren baitan. Zortzi hilabete egin zituen kartzelan eta ondoren, 2007an 9 urteko espetxealdia ezarri zioten. 2009an, ordea, absolbitu egin zuen Auzitegi Gorenak.

Hamaika liburu eta artikulutan bildu du Ormazabalek bere ikerketa eta hausnarketa emari zabala, Euskal Herriaren memoria historikoarentzat ondare garrantzitsua uzteaz gain, herritarrei, mugimendu zibilari eta jardunbide politikoari oinarri sendoak eskainiz giza-eskubideen, elkarbizitzaren eta indarkeriarik gabeko gizartearen ikuspegitik. 

Dolumin keinu ugari

Sabino Ormazabalen heriotzak samina eragin du elkarte eta pertsona askorengan, eta, berria jakin denetik, dolumin eta aitorpen hitzak ugariak izan dira sare sozialetan ere, tartean indarkerien biktimak, politikariak eta ekintzaile edota elkarte ekologistak. 

Politika Giza eskubideak Gizartea

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