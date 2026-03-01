OSAKIDETZA
Tolosako Ospitalea 2031rako egongo da eraikita

Erietxea eraikitzeko proiektua esleitu du Jaurlaritzak, 107,6 milioiko inbertsioarekin. Ospitalea udalerriko sarreran kokatuko da, ia 8.500 metro koadroko lursail batean. Ospitalizazioko 90 ohe izango ditu eta 380 profesionalek jardungo dute bertan. 

Tolosako ospitalea hartuko duen orubea

Tolosako Ospitalea hartuko duen orubea. Argazkia: Osakidetza

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak Tolosan (Gipuzkoa) ospitalea eraikitzeko proiektua (107,6 milioi euroko inbertsioa) lizitatu du, eta, horrela, 2031rako izango du ospitalea Tolosaldeak. Eusko Jaurlaritzak ohar bidez jakinarazi duenez, 2028an hasiko dira eraikitzen, eta 3 urteren buruan bukatuko dute. Eskualdeak osasun azpiegitura berria izango du hortik aurrera, eta ospitalizazioko 90 ohe eta 380 langile izango ditu.

Ospitalea 8.445 metro koadroko lursail batean kokatuko da, Larramendiko muinoaren hego-ekialdean. Gaur egun, herriaren sarreran dagoen kamioentzako aparkalekua dago bertan. Eraikinak 7 solairu izango ditu: 4 gainazalean eta 3 lurpean (2 aparkalekurako izango dira).

Zentroak erabakimen handiko kanpo-kontsultak izango ditu, eta diagnostikoak eta proba osagarriak egiteko aukera eskainiko du. Horrez gain, kirurgiak egingo dira bertan, eta konplexutasun txikiko gaixotasun kroniko akutua duten pazienteentzako eta eriondoan dauden pazienteentzako ospitalizazio medikoa eskainiko dute, 90 oherekin. Gainera, larrialdi zerbitzuak ere izango ditu. 

Espezialitateak ere izango ditu: digestio-aparatua, dermatologia, endokrinologia, ginekologia eta obstetrizia, neurologia, errehabilitazioa, pneumologia, alergologia, kardiologia, hematologia, barne-medikuntza, erreumatologia, anestesiologia, kirurgia orokorra, oftalmologia, otorrinolaringologia, traumatologia eta urologia.

Aurreikuspenen arabera, 380 profesional izango dira lanean: medikuak, erizainak, erizain laguntzaileak, zeladoreak eta beste profil zehatzago bat duten beharginak (optometristak, fisioterapeutak edo gizarte-langileak). Bestalde, zerbitzu orokorretarako 98 langile izango dira.

Ospitale berria Donostialdeko ESIaren menpe egongo da. 

