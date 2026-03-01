Tolosako Ospitalea 2031rako egongo da eraikita
Erietxea eraikitzeko proiektua esleitu du Jaurlaritzak, 107,6 milioiko inbertsioarekin. Ospitalea udalerriko sarreran kokatuko da, ia 8.500 metro koadroko lursail batean. Ospitalizazioko 90 ohe izango ditu eta 380 profesionalek jardungo dute bertan.
Osakidetzak Tolosan (Gipuzkoa) ospitalea eraikitzeko proiektua (107,6 milioi euroko inbertsioa) lizitatu du, eta, horrela, 2031rako izango du ospitalea Tolosaldeak. Eusko Jaurlaritzak ohar bidez jakinarazi duenez, 2028an hasiko dira eraikitzen, eta 3 urteren buruan bukatuko dute. Eskualdeak osasun azpiegitura berria izango du hortik aurrera, eta ospitalizazioko 90 ohe eta 380 langile izango ditu.
Ospitalea 8.445 metro koadroko lursail batean kokatuko da, Larramendiko muinoaren hego-ekialdean. Gaur egun, herriaren sarreran dagoen kamioentzako aparkalekua dago bertan. Eraikinak 7 solairu izango ditu: 4 gainazalean eta 3 lurpean (2 aparkalekurako izango dira).
Zentroak erabakimen handiko kanpo-kontsultak izango ditu, eta diagnostikoak eta proba osagarriak egiteko aukera eskainiko du. Horrez gain, kirurgiak egingo dira bertan, eta konplexutasun txikiko gaixotasun kroniko akutua duten pazienteentzako eta eriondoan dauden pazienteentzako ospitalizazio medikoa eskainiko dute, 90 oherekin. Gainera, larrialdi zerbitzuak ere izango ditu.
Espezialitateak ere izango ditu: digestio-aparatua, dermatologia, endokrinologia, ginekologia eta obstetrizia, neurologia, errehabilitazioa, pneumologia, alergologia, kardiologia, hematologia, barne-medikuntza, erreumatologia, anestesiologia, kirurgia orokorra, oftalmologia, otorrinolaringologia, traumatologia eta urologia.
Aurreikuspenen arabera, 380 profesional izango dira lanean: medikuak, erizainak, erizain laguntzaileak, zeladoreak eta beste profil zehatzago bat duten beharginak (optometristak, fisioterapeutak edo gizarte-langileak). Bestalde, zerbitzu orokorretarako 98 langile izango dira.
Ospitale berria Donostialdeko ESIaren menpe egongo da.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat atxilotu dute Bilbon, gaueko aisialdirako lokal batean edalontzi batekin gizon bat larri zauritzeagatik
Biktima ospitalera eraman behar izan zuten masailalbo-hezurrean eta begi batean zauriak zituelako, eta atxilotua epailearen esku uzteko zain dago.
Martxoak 3 elkarteak "Espainiako Erresumak 1976ko gertakariengatik duen erantzukizuna onartzea" eskatu du
Biktimen elkarteak omenaldia egin die "martxoaren 3ko garra bizirik mantendu dutenei".
Gizon bat atxilotu dute Cadizen emaztea hiltzea leporatuta
Emakumearen gorpua haren etxean aurkitu zuten, Puerto de Santa Marian.
Sute batek palet biltegi bat kiskali du Galdakaon
Ostiral gauean piztu den sute batek palet biltegi bat kiskali du Galdakaon, Artola auzoan. 23:30 aldera piztu da sua, eta suhiltzaileek ordu eta erdi behar izan dute sua itzaltzeko. Ez da inor zauritu.
Sei pertsona zauritu dira Galdakaon, taberna bateko sabai faltsua erorita
Gertaera 19:15ak aldera izan da, Agirre Lehendakariaren kaleko taberna batean.
Ortuellako kiroldegia itxi dute gimnasioko estalkiaren zati bat hondoratu ostean
Sabaiaren kolapsoaren ondorioz, udal gimnasioa eta atletismo-pista itxi behar izan dituzte, baina ez da inor zauritu.
Sei planeta eta Ilargia dira otsail amaierako planeta-lerrokadura handiaren protagonistak
Iluntzeko zeruak ikuskizun astronomiko bereziki deigarria eskainiko digu otsaileko azken egunetan. Virginia Garcia Aranzadiko astronomoak azaldu digu zein sei planetak egingo duten bat zeruan.
Abeltzaintzarekin loturarik ez duen pertsona bat txerri gripearekin kutsatu da Katalunian
Birus horrek ez du kutsatutako pertsona horren osasunean eraginik izan, eta, beraz, ez du osasun publikoa arriskuan jarri. Kutsatuak gaixotasun kronikoak ditu, eta urtarrilaren 30ean, gaitza atzeman ziotenean, gripearen sintomekin zerikusirik ez zuten beste arrazoi batzuengatik joan zen ospitalera.
Gizon bat zauritu dute Arrasaten, suzko arma batekin
EITBk jakin duenez, pertsona bat atxilotu dute. Zauritua Debagoieneko Ospitalera eraman dute, Arrasatera.