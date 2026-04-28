Ertzaintzak gizon bat atxilotu du Irunen, goizaldean aurkitu duten gorpuarekin zerikusia duelakoan

Belaskoenea auzoan, suzko armaz egindako zauri bat zuen gizon baten gorpua aurkitu dute txabola baten ondoan.
Ertzaintza gertaeraren nondik norakoak ikertzen ari da.
EITB

Ertzaintzak 29 urteko gizon bat atxilotu du astearte honetan, arratsaldeko 15:30ean, gaur goizean Irungo Belaskoenea auzoko txabola baten ondoan aurkitu duten gizon baten hilketa egotzita. Gorpuak suzko armaz egindako zauri bat zuen.

Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du, gertaera horren nondik norakoak argitzeko.

Irun Gipuzkoa Ertzaintza Gizartea

Publizitatea
