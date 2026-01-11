Estados Unidos-Cuba
Trump insta a Cuba a "llegar a un acuerdo" tras el corte del petróleo de Venezuela "antes de que sea tarde"

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha afirmado que el país no ha recibido compensación por los servicios de seguridad prestados a ningún otro país, según una publicación en X este domingo.
Washington, DC (United States), 17/12/2025.- US President Donald Trump participates in a Hanukkah reception in the East Room at the White House in Washington, DC, USA, 16 December 2025. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Donald Trump. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Venezuelako petrolioaren mozketaren ostean "akordio batera iristeko" eskatu dio Trumpek Kubari, "berandu baino lehen"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" tras destacar que después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, "se han acabado" los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.

"Les invito vehementemente a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde (...). No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!", ha destacado Trump en un mensaje publicado en su red social, Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha resaltado que durante "muchos años" Cuba recibía "enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela". "A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos", ha afirmado en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

"¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes", ha argumentado en referencia a la muerte de 32 cubanos miembros de la escolta personal de Maduro durante la incursión estadounidense en Caracas del 3 de enero.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha afirmado que el país no ha recibido compensación por los servicios de seguridad prestados a ningún otro país, según una publicación en X este domingo.


Cuba Donald Trump Estados Unidos Internacional

