Trump insta a Cuba a "llegar a un acuerdo" tras el corte del petróleo de Venezuela "antes de que sea tarde"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" tras destacar que después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, "se han acabado" los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.
"Les invito vehementemente a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde (...). No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!", ha destacado Trump en un mensaje publicado en su red social, Truth Social.
El inquilino de la Casa Blanca ha resaltado que durante "muchos años" Cuba recibía "enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela". "A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos", ha afirmado en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
"¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes", ha argumentado en referencia a la muerte de 32 cubanos miembros de la escolta personal de Maduro durante la incursión estadounidense en Caracas del 3 de enero.
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha afirmado que el país no ha recibido compensación por los servicios de seguridad prestados a ningún otro país, según una publicación en X este domingo.
Las protestas en Irán dejan centenares de muertos mientras Teherán y Washington se amenazan mutuamente
El número de fallecidos es incierto debido a las más de 72 horas de corte de internet y telefonía. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha acusado a EE.UU. e Israel de llevar "terroristas entrenados al país"; Donald Trump, por su parte, estaría considerando nuevas acciones militares contra la república islámica, según diversos medios.
Nicolás Maduro desde EE. UU.: "Estamos bien, somos unos luchadores"
El hijo del líder chavista ha explicado cuál es el estado de su padre tras conversar con los abogados. Ha dicho que "está fuerte" y ha denunciado que "se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías".
Nuevo ataque a gran escala de EE. UU. contra el Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses
Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS) como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, dos soldados y un intérprete. "Nuestro mensaje sigue fuerte: si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo, no importa qué tan fuerte intentes evadir la justicia", ha advertido el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Las protestas siguen en Irán, mientras Trump ofrece "ayuda" para su "libertad"
Después de ONGs informaran de que ya son más de 50 los muertos en las protestas antigubernamentales y tras un apagón de los servicios de Internet y telefonía entre los ciudadanos del país, miles de personas siguen saliendo a las calles para participar en las protestas. El presidente de EE. UU., Donald Trump, insiste en que "Irán está mirando a la libertad, tal vez como nunca antes. ¡EE.UU. está listo para ayudar!".
Sheinbaum reitera “coordinación” con EE. UU., pero advierte de que la “soberanía no se negocia”
La presidenta de México ha insistido en el diálogo con cualquier país del mundo y, en particular con Estados Unidos, pero ha destacado que no se subordinará ante el vecino del norte.
Chavistas se movilizan para exigir a EE.UU. que devuelva a Venezuela a Maduro y su esposa
Las autoridades locales llaman a seguir en la calle y respaldar a la nueva presidenta, Delcy Rodríguez.
Miles de manifestantes denuncian en Minneapolis la muerte de Renee Good por disparos de un agente de inmigración
Miles de manifestantes han salido de nuevo este sábado a las calles del centro de Minneapolis para denunciar la actuación de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que disparó y mató a una mujer el pasado miércoles. El Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota ha convocado la manifestación bajo el lema "ICE fuera de Minnesota" en el parque Powerhorn de la ciudad, muy cerca del lugar en el que Renee Good fue abatida por los disparos del agente Jonathan Ross. Dirigentes locales, incluido el gobernador, Tim Walz, han defendido la necesidad de implicar a la Oficina de Arrestos Criminales de Minnesota en el caso, pero desde este organismo han denunciado que la Oficina Federal de Investigación (FBI) les ha vetado el acceso a material del caso. El FBI ha asumido la investigación en solitario.
18 presos ya han sido liberados en Venezuela
Según el grupo Foro Penal, todavía habría 811 presos políticos en el país, entre ellos 80 extranjeros. Se desconoce si el Gobierno seguirá liberando a más reos.
La comunidad internacional eleva la presión sobre Irán, con su población incomunicada
La UE y la ONU han censurado el bloqueo de Internet y la telefonía, cuando ya son dos semanas de protestas y más de 50 los manifestantes muertos.