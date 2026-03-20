La instalación “Carne y arena”, “experiencia” de realidad virtual creada por el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, nos recibe en el plató 5 de la sede de EITB en Bilbao con frío y con decenas de pares de calzado desperdigados por el suelo, dentro de la recreación de una celda de detención de la patrulla fronteriza de EE. UU.

Los zapatos, desparejados y raídos por la inapelable acción sobre ellos de la arena y el sol, son mudos pero elocuentes testimonios textiles del escabroso recorrido de personas mexicanas y centroamericanas con la urgencia de partir y el riesgo de no llegar. Varados en la arena, fueron recogidos en el desierto de California por personas voluntarias, como resorte emocional de una realidad demasiado irreal y virtual para quienes no la quieren ver.