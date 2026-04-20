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El Silver Film Festival comienza en Bilbao con un reconocimiento a la actriz Elena Irureta

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elena Irureta aktoreari aitortza eginez hasi dute Silver Film Festival jaialdia Bilbon
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EITB

Última actualización

Bajo el lema Amor & Sexo (sin edad), este lunes se ha inaugurado en Bilbao el Silver Film Festival, que tiene como punto de mira a las personas mayores de 60 años. Hasta el 24 de abril, el festival acogerá diversas actividades y, hoy, la actriz Elena Irureta ha sido galardonada con el premio EITB Silver.

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