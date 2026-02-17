Alejandro González Iñárritu, el bardo de la imagen

En estas tres películas, indispensables, un acontecimiento trágico enlaza diferentes hilos narrativos que se nos presentan alternándose en la pantalla y dibujando un complejo y completo retrato del alma humana, cuyo peso el doctor Duncan MacDougall determinó en 21 gramos; de ahí el título de la segunda película del tándem Iñárritu-Arriaga. Desde Ciudad de México a Marruecos, desde Tokio y Tijuana a los paisajes suburbanos de EE. UU. Iñárritu y Arriaga fijan en la trilogía, con pleno dominio de una narrativa disruptiva tan precisa que no peca nunca de accesoria, que, tal y como rezan los créditos finales de Amores perros, “también somos lo que hemos perdido”.

La colaboración artística entre Iñárritu y Arriaga terminó abruptamente después de su tercera película, que amplifica los efectos de un solo disparo al mundo entero, con un sonado y público divorcio creativo, reparado recientemente con un abrazo público en el marco del 25ª aniversario del estreno de Amores perros. Iñárritu se trasladó entonces a Barcelona para filmar a Javier Bardem en Biutiful, una radical, asfixiante y menos perfecta mezcla de realismo sucio y un plano más sobrenatural y onírico.

Birdman (2014), su siguiente película, sirvió a Iñarritu para criticar el vacuo brillo de los superhéroes y llevarse los Óscar a mejor película, mejor director y mejor guion, además de para demostrar su control de la narración, tanto en el tono –pasó del drama a la comedia negra– como en la técnica: la narración fragmentada de sus primeras tres películas muta aquí en un (falso) plano secuencia de dos horas.