La instalación “Carne y arena”, de Alejandro González Iñárritu, se podrá visitar en la sede de Bilbao de EITB
La experiencia inmersiva que sitúa a cada visitante en el centro del viaje de personas migrantes y refugiadas estará expuesta entre el 11 de marzo y el 20 de junio en el Plató 5 de la sede de EITB. Las entradas se pondrán a la venta el 17 de febrero por 11,21 euros.
La instalación de realidad virtual Carne y arena, obra del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, se podrá ver en la sede de EITB en Bilbao entre los días 11 de marzo y 20 de junio. La obra coloca a las y los visitantes en el centro de un fragmento del viaje de personas migrantes y refugiadas mexicanas y centroamericanas.
Las entradas para visitar la instalación se podrán comprar a partir del 17 de febrero en la web de EITB.
La instalación recala en Bilbao gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, Fundación BBK y EITB, y las y los responsables del proyecto recalcan que “contará con la participación activa del propio Alejandro G. Iñárritu en conferencias, diálogos públicos y encuentros con la ciudadanía, universidad e industria cinematográfica en torno a migración y convivencia, arte y tecnología”.
Estrenada en 2017 en el Festival de Cannes, Carne y arena fue reconocida ese mismo año con un Oscar especial por la Academia de Hollywood como “una experiencia narrativa excepcional”.
Se trata de una experiencia total de aproximadamente quince minutos, incluidos seis minutos y medio de realidad virtual, en los que “el visitante no contempla la migración: la atraviesa”.
En palabras de Iñárritu, esta obra nace del deseo de “romper la dictadura del encuadre” y permitir una experiencia directa, “caminando en los pies del migrante, por debajo de su piel y dentro de su corazón”.
El cineasta considera innegable la dimensión simbólica de iniciar la gira de su instalación en Euskal Herria, y ha recordado “la historia compartida entre Euskadi y México y la solidaridad del pueblo mexicano con el exilio vasco tras la Guerra Civil Española” y sus propios vínculos familiares con Euskadi.
