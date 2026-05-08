Este viernes arranca en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa el juicio por el crimen de Lukas Agirre Izko, el joven hernaniarra de 24 años que murió apuñalado en la madrugada del día de Navidad de 2022 en San Sebastián.

Hoy se conformará el jurado popular y el lunes comenzarán las declaraciones de unos y otros, en un juicio que puede prolongarse varias semanas.

Tres personas se sentarán en el banquillo de acusados: el presunto autor del asesinato, el cooperador necesario (por ser el que le dió la navaja al otro acusado) y una chica que habría encubierto el crimen.

La Fiscalía pide 22 años de carcel para los dos hombres, por homicidio en el caso del primero y por colaboración en el caso del segundo. La familia, que ejerce la acusación particular, pide 25 años. Para la mujer piden entre 2 y 3 años.

Agirre había celebrado la Nochebuena en una discoteca de la plaza de Okendo, en el centro de la capital gipuzkoana. Al salir, hacia las 06:00 horas, y cerca del Hotel Maria Cristina, hubo una discusión entre dos cuadrillas.

Entonces, según la Fiscalía, de forma "imprevisible y repentina", sin opción de "defensa", Lukas Agirre recibió dos navajazos, uno en un costado y otro en el cuello. Murió allí mismo, desangrado. El agresor, dice la Fiscalía, actuó "con intención de acabar con la vida de Lukas".

El crimen causó gran conmoción en Hernani, donde días después de la fatal agresión se llevó a cabo un multidinario acto de despedida y de apoyo a la familia. También se realizó en San Sebastián una concentración de repulsa que reunió a centenares de personas.