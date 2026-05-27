LEIRE DIEZ KASUA

Cerdan, PSOEko gerentea eta Zarrias, Leire Diez auzian inputatuta Auzitegi Nazionalak eskatuta

Ikerketak erabaki judizial berriekin egiten du aurrera: kontratu publikoei lotutako eta informazio sentikorra lortzeko ustezko sare bat aztertzen du auziak.

MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
UCOren erregistroa PSOEren egoitzan, Ferraz kalean. Argazkia: EFE
Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak Santos Cerdan Espainiako Alderdi Sozialistako Antolakuntza idazkari ohia, Ana Maria Fuentes alderdiko gerentea eta Gaspar Zarrias Andaluziako Juntako presidenteorde ohia inputatu ditu Leire Diez militante sozialista ohia ikertzen ari den auzian.

Epaileei, fiskalei eta segurtasun-indarrei buruzko informazio sentikorra lortzearekin lotutako ustezko sare bati PSOEk egindako ordainketak ikertzen ari da magistratua.

Guardia Zibilaren UCOk PSOEren Madrilgo egoitza, Ferraz Kalean, miatu du gaur eta orduan izan dira inputazioak.

UCOko agenteak epailearen aginduz ikertutakoen etxebizitzetara sartu dira ere, kasutik bereizitako pieza batetik eratorritako eginbide batzuengatik.

Kausak enpresa publikoen eta SEPIren inguruan kontratazio eta fakturazio irregularraren bidez jardungo zukeen ustezko sare bat aztertzen du.

Ikerketaren arabera, epaileak Vicente Fernandez SEPIko arduradun ohiaren eta Javier Perez Dolset enpresaburuaren gaineko jarduketak ere agindu ditu, biak auzi nagusiari lotuak.

Ikerketen arabera, talde bat saiatu da espediente administratiboetan eragiten, komisioen bidez etekin ekonomikoak lortzeko, sumarioan jasotako hipotesien arabera.

Kasua sekretupean dago, eta luzatu egin dute, instrukzio-epaileak agindutako eginbideek jarraitzen duten bitartean.

IKERKETA

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa PSOEren Ferrazen da, Leire Diezi egindako ordainketen inguruko dokumentazio bila

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) agenteak asteazken honetako lehen ordutik daude PSOEren egoitza nagusian, Madrilgo Ferraz kalean; Leire Díez PSOEko militante ohiari egindako ordainketekin lotutako dokumentazio-errekerimendua da egiten ari direna, ez erregistro bat, enpresa publikoen eta SEPIren mendeko erakundeen kontratuetan izandako ustezko irregulartasunengatiko ikerketen esparruan.  

MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa PSOEren Ferrazen da, Leire Diezi egindako ordainketen inguruko dokumentazio bila
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa PSOEren Ferrazen da, Leire Diezi egindako ordainketen inguruko dokumentazio bila

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) agenteak asteazken honetako lehen ordutik daude PSOEren egoitza nagusian, Madrilgo Ferraz kalean; Leire Díez PSOEko militante ohiari egindako ordainketekin lotutako dokumentazio-errekerimendua da egiten ari direna, ez erregistro bat, enpresa publikoen eta SEPIren mendeko erakundeen kontratuetan izandako ustezko irregulartasunengatiko ikerketen esparruan.

Rufian: "Beti esan izan da legealdiek EAJk dioena irauten dutela"

EAJk Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari hauteskunde orokorrak ez aurreratzea "arduragabea" litzatekeela esan ostean, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak esan du beti esan izan dela EAJk erabakitzen duela legealdien iraupena. Kongresuko pasilloetan egindako adierazpenetan, buruzagi kataluniarrak azaldu du bere alderdiak hauteskundeak aurreratzea eskatuko lukeela PSOEren finantziazio irregularra frogatuko balitz.

Loiun gertatutakoaren kronologia, Zupiriaren arabera

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Ertzaintzak Loiuko aireportuan egindako esku-hartzea agenteen aurkako "aldez aurreko eraso" eta "probokazio" bati emandako erantzuna izan zen, baina dispositiboaren kudeaketa "beste modu batera" egin behar zela onartu du. Zupiriak ordena publikoko arazo bat izan zela defendatu du, eta barne ikerketa batek indarraren erabilera proportzionala izan ote zen zehaztuko duela baieztatu du.

