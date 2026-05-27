Cerdan, PSOEko gerentea eta Zarrias, Leire Diez auzian inputatuta Auzitegi Nazionalak eskatuta
Ikerketak erabaki judizial berriekin egiten du aurrera: kontratu publikoei lotutako eta informazio sentikorra lortzeko ustezko sare bat aztertzen du auziak.
Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak Santos Cerdan Espainiako Alderdi Sozialistako Antolakuntza idazkari ohia, Ana Maria Fuentes alderdiko gerentea eta Gaspar Zarrias Andaluziako Juntako presidenteorde ohia inputatu ditu Leire Diez militante sozialista ohia ikertzen ari den auzian.
Epaileei, fiskalei eta segurtasun-indarrei buruzko informazio sentikorra lortzearekin lotutako ustezko sare bati PSOEk egindako ordainketak ikertzen ari da magistratua.
Guardia Zibilaren UCOk PSOEren Madrilgo egoitza, Ferraz Kalean, miatu du gaur eta orduan izan dira inputazioak.
UCOko agenteak epailearen aginduz ikertutakoen etxebizitzetara sartu dira ere, kasutik bereizitako pieza batetik eratorritako eginbide batzuengatik.
Kausak enpresa publikoen eta SEPIren inguruan kontratazio eta fakturazio irregularraren bidez jardungo zukeen ustezko sare bat aztertzen du.
Ikerketaren arabera, epaileak Vicente Fernandez SEPIko arduradun ohiaren eta Javier Perez Dolset enpresaburuaren gaineko jarduketak ere agindu ditu, biak auzi nagusiari lotuak.
Ikerketen arabera, talde bat saiatu da espediente administratiboetan eragiten, komisioen bidez etekin ekonomikoak lortzeko, sumarioan jasotako hipotesien arabera.
Kasua sekretupean dago, eta luzatu egin dute, instrukzio-epaileak agindutako eginbideek jarraitzen duten bitartean.
IKERKETA
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa PSOEren Ferrazen da, Leire Diezi egindako ordainketen inguruko dokumentazio bila
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) agenteak asteazken honetako lehen ordutik daude PSOEren egoitza nagusian, Madrilgo Ferraz kalean; Leire Díez PSOEko militante ohiari egindako ordainketekin lotutako dokumentazio-errekerimendua da egiten ari direna, ez erregistro bat, enpresa publikoen eta SEPIren mendeko erakundeen kontratuetan izandako ustezko irregulartasunengatiko ikerketen esparruan.
Bestalde, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramailearen hitzetan, "anomalia izugarria da" alderdi politiko baten egoitza miatzea. "Hauteskunde-kanpaina edo egia den jakin ezinda gaude une honetan", esan du.
