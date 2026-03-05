Condenado a 13 años de cárcel el autor del atentado que hirió grave a un turista bilbaíno en Berlín

El Tribunal Regional de Berlín ha condenado este jueves a 13 años de prisión al ciudadano sirio Wassim Al Mussleh por el atentado islamista cometido en febrero de 2025 en el centro de la capital alemana, en el que resultó gravemente herido un turista bilbaíno de 30 años.

El ataque se produjo junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados, uno de los principales memoriales de Berlín. El agresor apuñaló a la víctima por la espalda, causándole heridas de gravedad.

Según la investigación, el acusado se había radicalizado en Alemania y actuó por motivación islamista y antisemita. De acuerdo con la fiscalía, eligió el lugar del ataque con la intención de agredir a personas judías y habría confundido al joven bilbaíno con un ciudadano israelí.

Tras la agresión, el joven fue trasladado a un hospital de Berlín, donde permaneció ingresado varios días. Posteriormente recibió el alta y regresó a Euskadi, donde su familia confirmó que se recuperaba favorablemente.

La sentencia dictada este jueves impone al autor del ataque una pena de 13 años de prisión por el atentado perpetrado en pleno centro de la capital alemana.