Inicio Política Elecciones Elecciones Generales DEBATE Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión Minuto de oro: Así han pedido el voto los representantes de los partidos políticos Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Hauteskunde orokorrak: ETB1eko eztabaida, horrela eskatu dute botoa alderdietako ordezkariek Agencias | EITB 19/11/2026 - 23:05 Última actualización 19/11/2026 - 23:05