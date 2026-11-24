Inicio Política Elecciones Elecciones Generales DEBATE Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión El debate entre partidos vascos de ETB-2, al completo Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Hauteskunde eztabaida ETB-2n, PSE-EE, EAJ, EH Bildu, PP eta Sumarreko hautagaiekin EITB 24/11/2026 - 23:01 Última actualización 24/11/2026 - 23:01