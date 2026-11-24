Inicio Política Elecciones Elecciones Generales DEBATE ELECTORAL Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión ¿Qué se juega Euskadi en estas elecciones? Los partidos responden Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Hauteskunde eztabaida ETB-2n: Zer dago jokoan Euskadik azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan? EITB 24/11/2026 - 23:01 Última actualización 24/11/2026 - 23:01