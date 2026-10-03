¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Dos detenidos en Pamplona acusados de agredir sexualmente a una mujer
Tanto los presuntos agresores como la víctima en la zona de Aranzadi, donde acampan y pernoctan varias personas sin hogar. Además de las agresiones, se investiga si los varones han obligado a la mujer a prostituirse.
La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a dos hombres acusados de agresión sexual a una mujer en la capital, concretamente en la zona de Aranzadi, donde acampan personas sin hogar.
Fuentes de este cuerpo policial han confirmado los arrestos a Europa Press, aunque no han dado más detalles al respecto al encontrarse el caso en investigación.
Según Diario de Navarra, se estaría investigando además si la mujer fue obligada a ejercer la prostitución.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Multitudinaria manifestación en Santurtzi para reclamar justicia y reparación por la muerte de Ander
EN DIRECTO
Hace min.
Cientos de personas protestan en Euskadi y Navarra contra el negocio de la vivienda
EN DIRECTO
Hace min.
Protestas por la vivienda en decenas de ciudades con la mira puesta en la huelga general
EN DIRECTO
Hace min.
Extienden al domingo el aviso amarillo por precipitaciones intensas activado para esta tarde en Euskadi
EN DIRECTO
Hace min.
12 personas heridas por el derrumbe de un bar en La Rioja, que dejó atrapadas a unas 50
EN DIRECTO
Hace min.
Una mujer de 102 años fallecida y 90 personas rescatadas en la riada de Madrigueras (Albacete)
EN DIRECTO
Hace min.
Miles de personas recorren el centro de Madrid por la vivienda
EN DIRECTO
Hace min.
El temporal de lluvias intensas mantiene en alerta al Mediterráneo con avisos activos durante el fin de semana
EN DIRECTO
Hace min.
Miles de personas salen a las calles por el derecho a la vivienda
Cargar más