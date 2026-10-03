VIOLENCIA MACHISTA
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Dos detenidos en Pamplona acusados de agredir sexualmente a una mujer

Tanto los presuntos agresores como la víctima en la zona de Aranzadi, donde acampan y pernoctan varias personas sin hogar. Además de las agresiones, se investiga si los varones han obligado a la mujer a prostituirse.

EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a dos hombres acusados de agresión sexual a una mujer en la capital, concretamente en la zona de Aranzadi, donde acampan personas sin hogar.

Fuentes de este cuerpo policial han confirmado los arrestos a Europa Press, aunque no han dado más detalles al respecto al encontrarse el caso en investigación.

Según Diario de Navarra, se estaría investigando además si la mujer fue obligada a ejercer la prostitución

Pamplona Agresiones sexuales Navarra Violencia machista Sociedad

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