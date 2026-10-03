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Multitudinaria manifestación en Santurtzi para reclamar justicia y reparación por la muerte de Ander
El joven falleció en junio tras una actuación de la policía local, que utilizó una pistola táser para su detención. Los manifestantes han pedido que sea reconocido como "víctima de la violencia policial".
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