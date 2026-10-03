BIZKAIA
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Manifestazio jendetsua egin dute Santurtzin Anderrentzat justizia eta erreparazioa eskatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Gaztea ekainean hil zen, Santurtziko Udaltzaingoak hura atxilotzeko taser bat erabili eta egun batzuetara. Ander "poliziaren indarkeriaren biktima" gisa aitortzeko eskatu dute bertan bildutakoek. 

Santurtzi Manifestazioak Bizkaia Gizartea

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