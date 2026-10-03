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Manifestazio jendetsua egin dute Santurtzin Anderrentzat justizia eta erreparazioa eskatzeko
Gaztea ekainean hil zen, Santurtziko Udaltzaingoak hura atxilotzeko taser bat erabili eta egun batzuetara. Ander "poliziaren indarkeriaren biktima" gisa aitortzeko eskatu dute bertan bildutakoek.
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