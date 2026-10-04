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Babacarren senideek hondarribiarren babesa jaso dute manifestazio jendetsu batean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Eserialdia eginez, justizia eskatu dute astelehenean ertzain bati aizto batekin eraso egiten saiatzen ari zela udaltzain batek tiroz hil zuen gizonarentzat. Manifestariek esan dute denek zekitela Babacar ez zegoela ondo eta zentro espezializatu batean egon behar zuela. Astelehenean udaltzain batek Babacarri tiro egin zion biribilgunean loreak jarri dituzte haren argazki baten ondoan. Manifestariek salatu dute gertatutakoak ez duela justifikaziorik, eta Hondarribiko senegaldarren elkartetik adierazi dute mundu guztiak zekiela, Poliziak barne, Babacarrek buruko arazoak zituela.

Hondarribia Manifestazioak Arrazismoa Gizartea

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