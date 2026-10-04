Familiares de Babacar reciben el apoyo de vecinos de Hondarribia en una multitudinaria manifestación

Con una sentada han reclamado justicia para el hombre fallecido este pasado lunes disparado por un policía municipal mientras intentaba agredir con un cuchillo a una agente de la Ertzaintza. Los manifestantes han asegurado que todos sabían que Babacar no estaba bien y debía estar en un centro especializado. En la rotonda donde el pasado lunes un agente de la Policía Local disparó mortalmente a Babacar han colocado flores junto a una fotografía suya. Los manifestantes han denunciado que lo ocurrido no tiene justificación y desde la asociación senegalesa de Hondarribia han señalado que todo el mundo sabía, incluida la Policía, que Babacar tenía problemas mentales.