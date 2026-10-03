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Uholdeak Bilboko Alde Zaharrean, eta Artatzako errepidea itxita Leioan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euri jasa handiek ur pilaketak eragin dituzte Bilboko hainbat tokitan, eta Artatza errepidea itxi dute.

Bilbo Uholdeak Alerta Meteorologikoak Gizartea

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