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Uholdeak Bilboko Alde Zaharrean, eta Artatzako errepidea itxita Leioan
Euri jasa handiek ur pilaketak eragin dituzte Bilboko hainbat tokitan, eta Artatza errepidea itxi dute.
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