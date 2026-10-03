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Inundaciones en el Casco Viejo y la Gran Vía de Bilbao, y La Avanzada cortada en Leioa

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Uholdeak Bilbon: ura Alde Zaharrean eta Kale Nagusian

EITB

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Las fuertes lluvias han provocado acumulaciones de agua en distintos puntos de Bilbao y han obligado a cortar al tráfico La Avanzada.

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