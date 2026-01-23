"7 urte" llega a los teatros en euskera

Una noche en un único espacio, un despacho del centro de Madrid, cuatro socios, siete años de condena por fraude fiscal y un mediador para decidir quién asume la culpa: esos son los ingredientes de la obra "7 urte".

Agurtzane Intxaurraga se ha encargado, a petición de la productora Vidania Teatro, de adaptar este "thriller psicológico sobre la ambición", que se estrena hoy, 23 de enero, en Basauri (Social Antzokia, 20:00).

Los apurados cuatro socios de una empresa (los actores Jon Olivares, Iñigo Gastesi, Dorleta Urretabizkaia y Aitor Beltrán) se reunirán en su despacho para decidir quién de ellos asume la condena de 7 años que les impondrán por fraude fiscal. Un mediador encarnado por Kandido Uranga les ayudará a tomar esa decisión, en un proceso que revelará el lado más siniestro de cada uno de ellos.