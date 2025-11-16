Maialen Mazonen hilketaren instrukzioa amaituta, 45 urteko espetxe-zigorra eskatu dute akusatuarentzat
Gasteizen zein euskal gizartean, oro har, hotzikara eragin zuen 2023an kasuak. Haurdun zegoela, 13 labankadaz hil zuen ustez bikotekide ohiak Maialen, 2 urteko alabaren aurrean. Laster aukeratuko da epaimahaia, eta, ondoren, epaiketa 2026ko lehen sehilekoan egiteko data ezarriko da. Kasuak ezbaian jarri zuen Ertzaintzaren indarkeria matxistaren inguruko protokoloa.
Gasteizko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegiko titularrak amaitu du Maialen Mazonen hilketaren kasuaren instrukzioa. 2023ko maiatzaren 27an, labankaz hil zuen ustez bikotekide ohiak 33 urteko neska gasteiztarra, Arabako hiriburuko apartahotel batean.
Biktima bikiez haurdun zegoen erailketaren unean, eta erasoa bi urteko alabaren aurrean gertatu zen. Haurtxoa 18 orduz bakarrik egon zen gorpuaren ondoan.
Bere ustezko hiltzailea, Jaime Roca, 33 urteko valentziarra, Zaragozako ordainleku batean atxilotu zuten hurrengo egunean, taxian Valentziara ihes egiten saiatzen ari zela.
Bere garaian, saminaz gain, polemika handia eragin zuen kasuak Ertzaintzak tratu txarrak jasaten dituzten emakumeak babesteko darabilen protokoloaren akatsak agerian utzi zituenean. Izan ere, Maialen "muturreko arriskuzko" biktima gisa agertzen zen VioGen sisteman, eta Euskadin, berriz, "arrisku txikian" jo zen.
Cecilia Piris Clara Campoamor elkarteko abokatuak Radio Euskadin adierazi duenez, "hori Ertzaintzaren akats izugarria izan zen emakume horri arreta ematerako orduan". Hain zuzen ere, kasu honen ostean zuzendu zen protokoloa: "orain Euskadin sartuko balitz, kanpoko poliziarengandik datorren arrisku-balorazioa jasoko luke, eta, beraz, Maialen kanpotik oso arrisku-kalifikazio handiarekin etorri eta hemen jaistea ez litzateke gertatuko", azaldu du.
Fiskaltzak eta herri akusazioak zigorrik handiena eskatu dute Maialenen bikotekide ohiarentzat, 45 urteko kartzela-zigorra. Pirisek adierazi duenez, "ez dugu gehiago eskatu, Zigor Kodeak uzten ez digulako, 25 urte Maialenen hilketagatik lirateke, 8 urte abortu bakoitzagatik, eta beste 4 urte adingabea abandonatzeagatik".
Kasuaren instrukzioa amaituta, epaimahaia aukeratzea izango da hurrengoa, eta, ondoren, epaiketaren data zehaztuko da, datorren urteko lehen seihilekoan egiteko.
----------------------------------------------------------------------
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.
