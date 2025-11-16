Finalizada la instrucción del asesinato de Maialen Mazón, Fiscalía y acusaciones piden 45 años de prisión para el acusado

El titular del Juzgado de Violencia sobre la mujer de Vitoria-Gasteiz ha finalizado la instrucción del caso del asesinato de Maialen Mazón, la mujer que fue acuchillada presuntamente por su expareja, que tenía una orden de alejamiento de ella, en una apartahotel de la capital alavesa el 27 de mayo de 2023.

La víctima estaba embarazada de mellizos en el momento del asesinato y todo ocurrió delante de la hija de ambos de 2 años, que permaneció junto al cadáver durante 18 horas.

Su presunto asesino, Jaime Roca, valenciano de 33 años, fue detenido en un peaje en Zaragoza, cuando huya en taxi a Valencia. Desde entonces está en prisión preventiva en la cárcel de Picassent.

El juicio con jurado que va a celebrarse en el primer semestre del año deliberará sobre el caso que puso de manifiesto los fallos del protocolo de la Ertzaintza en la protección de mujeres maltratadas, y es que Maialen figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema VioGen mientras que en Euskadi se la califico en “riesgo bajo”.

Cecilia Piris, abogada de la asociación Clara Campoamor ha manifestado en Radio Euskadi que “ese fue un fallo tremendo de la Ertzaintza a la hora de atender a esta mujer”, un fallo en el protocolo que se corrigió a raíz de este caso: “si entrara ahora en Euskadi heredaría la valoración del riesgo con la que viene de la policía exterior, por lo tanto, en el supuesto específico de Maialen de venir de fuera con una calificación de riesgo muy alta y aquí se la rebajen, no sucedería”, ha explicado..

Tanto la Fiscalía como la acusación popular piden la pena máxima para la expareja de Maialen, 45 años. Piris ha señalado que “no pedimos más porque no nos deja el Código penal, serían 25 años por el asesinato de Maialen, 8 años para cada uno de los delitos de aborto, y 4 años por el abandono de la menor”.



Terminada la instrucción del caso, lo siguiente será elegir el jurado, y después se fijará la fecha del juicio para el primer semestre del próximo año.

----------------------------------------------------------

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.