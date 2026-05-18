El crucero afectado por un brote de gastroenteritis comienza a desembarcar pasajeros en Getxo
El crucero británico Ambition, afectado por un brote de norovirus, ha comenzado a desembarcar pasajeros en el puerto de Getxo, después de recibir la autorización de Sanidad Exterior.
Pueden abandonar el barco las personas que no presentan síntomas. Por el momento, las autoridades no han concretado cuántos pasajeros continúan a bordo aislados por la gastroenteritis, aunque la última actualización oficial situaba en 17 los casos activos.
El buque ha llegado esta mañana al Puerto de Bilbao, en la terminal de Getxo, tras haber hecho escala el domingo en el puerto de El Musel, en Gijón. Allí, los servicios de Sanidad Exterior inspeccionaron el crucero y autorizaron el desembarco al considerar que se cumplían las condiciones de seguridad y salud pública.
Las personas afectadas permanecen aisladas siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. El norovirus es el virus más habitual causante de gastroenteritis aguda.
El crucero partió del Reino Unido y realizó varias escalas antes de llegar a Burdeos (Francia), donde falleció un pasajero británico de 92 años por una gastroenteritis. En ese momento había alrededor de 50 personas con síntomas a bordo.
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El puerto de Getxo espera ya al buque afectado por un brote de gastroenteritis
El barco llegará esta mañana a la localidad vizcaína. En estos momentos hay 17 casos activos de personas con gastroenteritis común, que permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.
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