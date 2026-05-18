ANBITION GURUTZEA
Gastroenteritis-agerraldia izan zuen gurutzontziko bidaiariak Getxon lehorreratzen hasi dira

Osasun-agintariek sintomarik ez duten bidaiariak ateratzeko baimena eman dute, eta 17 pertsonak isolatuta jarraitzen dute ontzian, gastroenteritisa dela eta.
EITB

Azken eguneratzea

Ambition gurutzaontzi britainiarra, duela egun batzuk norobirus agerraldi batek jo zuena, bidaiariak lehorreratzen hasi da Getxoko portuan, Kanpo Osasunaren baimena jaso ondoren.

Oraingoz, agintariek ez dute zehaztu zenbat bidaiarik jarraitzen duten ontzian gastroenteritisak isolatuta, baina azken eguneratze ofizialaren arabera, 17 dira kasu aktiboak.

Ontzia gaur goizean iritsi da Bilboko portura, Getxoko terminalean, igandean Gijongo El Musel portuan geldialdia egin ondoren. Han, Kanpo Osasuneko zerbitzuek gurutzaldia ikuskatu eta lehorreratzea baimendu zuten, segurtasun eta osasun publikoko baldintzak betetzen zirela iritzita.

Kaltetutako pertsonak isolatuta daude, ezarritako osasun-protokoloei jarraituz. Norobirusa da gastroenteritis akutua eragiten duen birus ohikoena.

Gurutzaontzia Erresuma Batutik abiatu zen eta geldialdi batzuk egin zituen Bordelera (Frantzia) iritsi baino lehen. 92 urteko bidaiari britainiar bat hil zen gastroenteritisak jota.

