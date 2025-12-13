IKERKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Leire Diez eta Antxon Alonso aske utzi ditu epaileak, kautelazko neurriekin

Aurretik, Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak Leire Diez PSOEko militante ohia, Vicente Fernandez Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateko (SEPI) presidente ohia eta Antxon Alonso enpresaburu gipuzkoarra kautelazko neurriekin aske uzteko eskatu dio epaileari.

MADRID (ESPAÑA), 13/12/2025.- La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional donde este sábado el juez Antonio Piña la ha interrogado junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, Antxon Alonso, detenidos el pasado miércoles por la UCO por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. EFE/ Fernando Villar
Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Auzitegi Nazionaleko epaileak Leire Diez PSOEko militante ohia, Vicente Fernandez Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateko (SEPI) presidente ohia eta Antxon Alonso enpresaburu gipuzkoarra kautelazko neurriekin aske utzi ditu.

Iturri juridikoek jakitera eman dutenez, fiskalak hirurei pasaportea kendu eta epaitegira joan beharra agintzeko eskatu dio epaileari, kontratu publikoetan ustez irregulartasunak egiteagatik irekitako auzi batean epailearen aurrean agertu ostean.

Guardia Zibilaren Unitate Zentralak asteazkenean atxilotu zituen prebarikazioa, bidegabeko eralgitzea, eragimen-trafikoa eta erakunde kriminala egotzita.

Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAJk datozen lau urteetarako estatutuak onartu ditu militantziaren parte hartzea “sendotu eta aktibatzeko”

Jeltzaleek bilera egin dute gaur Gasteizen EAJren Aberri Estatutu berriak onesteko. Parte hartzea sustatzeko hainbat neurri berri txertatu dituzte, hala nola gai jakinen inguruan alderdikideen iritzia biltzeko kontsultak egitea eta "EAJren jarraitzaile" figura sortzea. Era berean, euskararen eta berdintasunaren defentsa egiteko protokolo eta jarraibideak zehaztu dituzte.

Gehiago ikusi