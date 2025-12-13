INVESTIGACIÓN
El juez deja en libertad, con medidas cautelares, a Leire Díez y el empresario Antxon Alonso

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez que dejara en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario guipuzcoano Antxon Alonso, vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán.

MADRID (ESPAÑA), 13/12/2025.- La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional donde este sábado el juez Antonio Piña la ha interrogado junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, Antxon Alonso, detenidos el pasado miércoles por la UCO por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. EFE/ Fernando Villar
Foto: EFE
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha decidido dejar en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Fuentes jurídicas han confirmado que el juez les ha impuesto como medidas cautelares retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Los tres han salido por su propio pie de la Audiencia Nacional sobre las 13:42 horas. 

Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

El instructor ordenó registro y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que --según las pesquisas de la UCO-- está vinculada a Cerdán.

Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.

