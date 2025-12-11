USTELKERIA POLITIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Antxon Alonso enpresaria atxilotu dute, Bizkaian, Leire Diez eta EIPSren presidente ohia atxilotu dituzten polizia-operazioan

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa miaketak egiten ari da Madrilen, Sevillan eta Zaragozan, tartean, Forestalia enpresak Zaragozan duen egoitzan.

MADRID, 22/07/2025.- El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la empresa Servinabar, vinculada a los presuntos amaños de contratos públicos del caso Koldo, este martes en el Senado, quince días después de que declarara en el Tribunal Supremo, donde negó que Santos Cerdán fuera su socio. EFE/ Zipi Aragon

Antxon Alonso enpresari elgoibartarra, Senatuan, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Antxon Alonso enpresari elgoibartarra atxilotu dute, Bizkaian, Guardia Zibilaren UCO unitateak atzo Leire Diez PSOEko militante ohia eta Vicente Fernandez Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearen presidente ohia atxilotu zituen operazioan. UCOren arabera, Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza idazkari ohia Antxon Alonsoren bazkidea zen Servinabar enpresan. 

Hirugarren atxiloketa ere atzo gertatu zen, Bizkaian

Atxiloketa horiekin batera, UCOren agenteak miaketak egiten ari dira Madrilen, Sevillan eta Zaragozan —Servinabar enpresari loturiko enpresetan—, tartean, Forestalia enpresak Zaragozan duen egoitzan. 

Atxilotuak 72 orduko epean igaroko dira epailearen aurrera, osteguna eta larunbata bitartean. Antonio Piña instrukzioko epaitegi zentraleko epaileak erabakiko du espetxera bidaltzen dituen edo kautelazko neurriekin aske uzten dituen. 

Auzitegi Nazionalak aginduta abiatu dute operazioa, sekretupean dagoen eta Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak parte hartzen duen auzi baten baitan.

Eguneko Titularrak Ustezko ustelkeria politikoa Bizkaia Psoe Politika

Zure interesekoa izan daiteke

50 años de los fusilamientos de 'Txiki’ y Otaegi: las familiares reivindican memoria y reconocimiento
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak "legez kontrakotzat eta baliogabetzat" jo ditu Txiki eta Otaegi epaitu zituzten gerra-kontseiluak eta bien exekuzioak

Familiek eskaera egin ondoren, eta Memoria Demokratikoari buruzko 20/2022 Legea aplikatuz, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren aldeko Aitorpen eta Erreparazio Pertsonaleko Adierazpena onartu du Espainiako Gobernuak, "arrazoi politikoengatik" jazarri zituztela, "bermerik gabeko" epaiketetan zigortu zituztela eta "giza eskubideen urraketen biktimak" izan zirela aitortuz.

maddalen iriarte miren echeveste
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iriartek eta Echevestek ika-mika gogorra izan dute, Gipuzkoako aurrekontuak direla eta

Gipuzkoako Batzar Nagusietan EH Bilduk aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketa atzera bota dute taldeek. Gaurko eztabaidan, Maddalen Iriarte EH Bilduren ordezkariak gogor kritikatu du Elkarrekin Podemosek EAJ eta PSE-EE alderdiekin itxitako akordioa, 2026ko kontuak babesteko. Miren Echevestek alderdi morearen eledunak, bere aldetik, koalizio subiranistak ez duela berdin jokatzen Madrilen eta Gipuzkoan.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradalesen ustez, EH Bilduk "irmoki gaitzetsi" behar ditu Ernairen sabotajeak

Imanol Pradales lehendakariaren iritziz, "EH Bilduk ezin ditu eskuak garbitu" Ernaik, Sorturen gazte erakundeak, aldarrikatutako sabotajeei eta erasoei dagokienez. "Onartezina da Ernaik, Sorturen gazte erakundeak, alderdi baten egoitza baten aurkako erasoa publikoki aldarrikatzeko aukera ematea, eta alderdi horren zuzendaritzaren gaitzespenik ez izatea", hori baita, aldi berean, EH Bilduren "muina".
Gehiago ikusi