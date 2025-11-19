Gorde
Epaileak aske utzi du Santos Cerdan, kartzelan ia bost hilabete eman ostean

Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Santos Cerdan PSOEren Antolakuntza idazkari ohia aske uztea erabaki du, frogak suntsitzeko arriskua "asko murriztu" dela iritzita.

Santos Cerdan, Diputatuen Kongresuan. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohia aske uztea erabaki du gaur, frogak suntsitzeko arriskua "asko murriztu" dela iritzita. Hori izan zen kartzelara bidaltzeko arrazoi nagusia ekainaren 30ean. 

Puentek, kartzelaren ordez, Jose Luis Abalos ministro ohiak eta haren aholkulari ohi Koldo Garciak dituzten neurri berak ezarri dizkio. Kautelazko neurri gisa, hamabost egunez behin epaitegian agertzea eta Espainiatik irteteko debekua ezarri dio, pasaportea kenduta.

Epaileak adierazi duenez, Cerdanek froga-iturri garrantzitsuak ezkutatu, aldatu edo suntsitzeko arriskua oso handia zen espetxera bidali zuenean, baina "orain arte egindako ikerketaren ondorioz" arrisku hori "murriztu" egin da. Guardia Zibilaren UCO unitateak argitaratutako azken txostenaren arabera, Accionari esleitutako obra bakoitzeko % 2ko eskupekoa jasotzen zuen Servinabarrek. Guardia Zibilak ekainean egindako miaketa batean atzemandako kontratu baten arabera, PSOEren Antolakuntza idazkari ohiak 2016an Servinabar enpresaren % 45 bereganatu zuen, 6.000 euroren truke. 

Magistratuak nabarmendu duenez, haren aurka zeuden "zantzu argiak indartu" diren arren, horrek ez du berez justifikatzen behin-behineko espetxealdiari eustea, eta horregatik eman du aske uzteko agindua.

Buruzagi sozialista ohiari talde kriminaleko kide izatea, eraginen trafikoa eta eroskeria leporatzen dizkiote. 

Cerdanek lau hilabete eta 20 egun ditu Soto del Realeko espetxean, eta bost alditan eskatu dio Auzitegi Gorenari aske uzteko. 

Psoe Politika

