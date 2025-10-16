'KOLDO AUZIA'

Koldo Garciak aske jarraituko du

Leopoldo Puente epaileak Koldo Garcia aske uztea erabaki du, bezperan Jose Luis Abalos Garraio ministroarekin egin bezala. Halaber, orain arteko kautelazko neurriak bere horretan utzi ditu. 

MADRID, 16/10/2025.- Koldo García (i), exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, acompañado de su abogada Leticia de la Hoz, llega al Tribunal Supremo para declarar este jueves ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que revisará su situación de libertad tras interrogarle sobre unos gastos del exdirigente socialista de 95.437 euros. EFE/Javier Lizón

Koldo Garcia, gaur, Auzitegi Gorenera iristen. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

'Koldo auziar'en instrukzioa egiten ari den Leopoldo Puente epaileak Koldo Garciak aske jarraitzea agindu du, bezperan Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiarekin egin bezala, iturri juridikoek EFE albiste agentziari berri eman diotenez. Halaber, ikertuaren aurkako kautelazko neurriak bere horretan utzi ditu. 

Gauzak horrela, Garciak 15 egunetik behin epaitegian agertu beharko du, ezingo du herrialdetik irten eta pasaporterik gabe jarraituko du. 

Garciaren gaurko agerraldiak atzokoaren antza handia izan du. Abalosek egin bezala, Garciak ere deklaratzeari uko egin dio. Fiskaltzak ez du espetxeratzea eskatu; aitzitik, herri akusazioek, bai. 

Magistratuak Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaren irizpideari jarraitu dio. Ihes egiteko arriskua eta delitu zantzuak daudela onartu arren, gaur egungo kautelazko neurriak nahikoak direla ebatzi du. 

Koldok gaur deklaratu du Gorenean, Abalosen isiltasunaren eta "funts opakuen kudeatzaile" gisa adierazten duen txostenaren ondoren
Epaileak aske utzi du Jose Luis Abalos ministro ohia
Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Auzitegi Gorena Politika

