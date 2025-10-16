Koldo Garciak aske jarraituko du
Leopoldo Puente epaileak Koldo Garcia aske uztea erabaki du, bezperan Jose Luis Abalos Garraio ministroarekin egin bezala. Halaber, orain arteko kautelazko neurriak bere horretan utzi ditu.
'Koldo auziar'en instrukzioa egiten ari den Leopoldo Puente epaileak Koldo Garciak aske jarraitzea agindu du, bezperan Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiarekin egin bezala, iturri juridikoek EFE albiste agentziari berri eman diotenez. Halaber, ikertuaren aurkako kautelazko neurriak bere horretan utzi ditu.
Gauzak horrela, Garciak 15 egunetik behin epaitegian agertu beharko du, ezingo du herrialdetik irten eta pasaporterik gabe jarraituko du.
Garciaren gaurko agerraldiak atzokoaren antza handia izan du. Abalosek egin bezala, Garciak ere deklaratzeari uko egin dio. Fiskaltzak ez du espetxeratzea eskatu; aitzitik, herri akusazioek, bai.
Magistratuak Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaren irizpideari jarraitu dio. Ihes egiteko arriskua eta delitu zantzuak daudela onartu arren, gaur egungo kautelazko neurriak nahikoak direla ebatzi du.
Iruñeko Erorien Monumentuan museo bat egitea proposatu du adituen batzordeak, kupulari "protagonismoa" kenduta
Batzordearen esanetan, "errepresioaren testigantza materialak" gordetzea baliagarria da memoria historikoa eraikitzeko tresna gisa. Horrela, "totalitarismoa gurtzeko leku zena pentsamendu kritikoko gune bihurtu nahi da, 1936ko estatu-kolpearen sustraiei, testuinguru historikoari eta ondorioei buruzko ezagutza historikoa, eta balio demokratikoak sustatzeko ekintza politiko eta kulturalerako gune".
Gazte batek salatu du pilotakada bat jaso zuela aurpegian Gasteizko istiluetan
Aritz Ibarra gazteak Radio Vitorian jakinarazi du igandean Falange Españolaren bilkuraren testuinguruan sortutako istiluetan Ertzaintzak jaurtitako foam pilota batek masailhezurra apurtu diola eta salaketa jarri duela epaitegietan. EH Bilduren ustez, gertatutakoa larria da oso, eta Ertzaintzak barne-ikerketa abiatu du.
EAJk eta PSE-EEk legez besteko proposamena erregistratu dute, Legebiltzarrak Gasteizen izandako istiluak gaitzetsi ditzala eskatzeko
Joseba Diez Antxustegi eta Ekain Rico EAJren eta PSE-EEren legebiltzarkideek EAJk eta PSE-EEk elkarrekin Eusko Legebiltzarrean erregistratu duten legez besteko proposamenaren berri eman dute ostegun honetan.
Goiak agur esan du, ezberdinen artean akordioak lortu izanaz "harro"
Eneko Goia Donostiako alkateak agur esan du, Udalak azken hamarkadan izan duen "egonkortasuna" baloratuz, hiria eraldatzeko "proiektu erabakigarriak" bultzatzeko eta duela hamar urte bizi zuen "paralisiarekin" amaitzeko.
ELAk kritikatu du EAJk Palestinako sarraskiaren inguruan diskurtso "anbiguoa" duela
Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak kritikatu du EAJk diskurtso "anbiguoa" duela Israelek Palestinan egindako "genozidioaren" aurrean, eta uste du jeltzaleek ezin dutela entzungor egiten jarraitu atzoko mobilizazioen ostean, Eusko Jaurlaritzan daudelako.
Zupiria: "Lau egun dira hori gertatu zenetik; Ertzaintzan ez da salaketarik jaso eta, guk dakigula, epaitegietan ere ez"
Sailburuak Ertzaintza igandean Falangeren kontzentrazioaren aurkako protestetan parte hartu zuen pertsona baten aurka jaurtitako foam jaurtigai batek eragin omen zituen lesioei buruz mintzatu da, eta ostegun honetan argitaratutako informazioak aipatu ditu. Zupiriak gogorarazi du joan den astelehenean aurreratu zuela "zurrumurrua" iritsi zitzaiola gisa horretako gertaera batzuk salatuko omen zutela. Hala ere, adierazi du gaur egun Ertzaintzak ez duela salaketarik jaso gertakari horiek direla eta, eta esan du justizia-auzitegietan ere ez dela inolako salaketarik jarri.
EH Bilduk salatu du herritar batek pilotakada jaso zuela Gasteizko protestetan
Igandeko kontra-manifestazioan izan zen herritarretako batek salatu du Ertzaintzak tiro egin ziola istiluetan, eta jasotako pilotakada batek aurpegian jo zuela. Arkaitz Rodriguez legebiltzarkideak "gertakari larritzat" jo du gertatutakoa, eta adierazi du irudietan argi ikusten dela Ertzaintzak ez zuela bere araudia bete.
Aitor Esteban: "Deigarria egiten zait jende talde batek pentsatzea kausa batzuk beraienak besterik ez direla"
Palestinaren aldeko mobilizazionen barruan, ELAk Sabin Etxe aurrean eserialdia egin zuela eta, Estebanek defendatu du berak eta EAJk bi urte daramatzatela Israelek Gazan egindakoa sarraskia dela eta esaten, eta alderdiak "argi eta behar den moduan jokatu" duela azpimarratu du.
Aitor Esteban: "Gipuzkoa oso garrantziatsua da, eta EAJ Gipuzkoan egongo da, aurpegia emango du eta borroka egingo du hurrengo hauteskundeetan"
Donostian Goiaren aroa amitzear denean, "erreleborako une egokia" dela defendatu du. EAJko EBBren presidenteak nabarmendu du berak beti egin duela "erreferente berriak" sortzearen alde eta iragarri du ildo horretan alderdiak "mugimendiak" egingo dituela eta "behar denean" emango dela horren berri.