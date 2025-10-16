Koldo Garcia Auzitegi Gorenean deklaratzen ari da
Jose Luis Abalos ministro ohiak ez deklaratzea erabaki eta biharamunean, Koldo Garcia haren aholkulari ohia Leopoldo Puente Goreneko epailearen aurrean agertu da. UCOk argitaratu berri duen txostenaren arabera, eskupekoak kudeatzearen arduraduna omen da.
Koldo Garcia, Jose Luis Abalosen aholkulari ohia Garraio Ministerioan, Auzitegi Gorenean da dagoeneko, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) duela gutxi egindako txosten batean ministro ohiaren funts "opakuen" kudeatzailetzat eta jagoletzat jo baitzuen.
Abalosek epailearen aurrean egindako agerraldian isilik egotea erabaki eta biharamunean da hitzordua. Azkenean, Abalos behin-behinean espetxera bidaltzea baztertu zuen. Leopoldo Puente 'Koldo auzi'aren instruktoreak aholkulari ohia berriro deitzea erabaki zuen, "Abalosentzat diruzain eta kudeatzaile gisa" jardun zuela ondorioztatzen duen txosten bat jaso du eta, buruzagi sozialista ohiaren gastu pertsonalen zati bat ordainduta.
Dokumentuaren arabera, esleipen publikoen truke kobratu omen ziren eskupekoak omen dira. Guardia Zibilak adierazi duenez, Abalosentzat diru-sarrera erregularretan justifikaziorik gabeko eskudiruzko erreserba bat dago, eta horren bidez Koldok ministro ohiaren seme-alabetako baten mantenu-pentsioa, etxeko langilearen soldata edo opari pertsonalak ordaindu omen zituen.
Txostenak zehazten du, gainera, PSOEk Abalos eta Garciari eskudirutan eman omen zizkien komisioak (batzuk, dokumentatuta; beste batzuk, ez) eta WhatsAppeko elkarrizketetan aholkulari ohiak eta Patricia Uriz emazteak diruari buruz hitz egiten zutela, "txistorrak" (500 euroko billeteak), "eguzkiak" (200 euro) eta "letxugak" (100 euro) izenak erabiliz.
Galdeketaren ostean, epaileak bista bat egingo du Koldori otsailetik ezarritako kautelazko neurriak berrikusteko (ezin da herrialdetik irten, pasaportea kendu diote eta hamabost egunez behin epaitegian agerrtu behar da), baina haren ingurukoek ziurtatu dute kartzelan sartzeko prest dagoela, Gorenak hala erabakitzen badu.
Bien bitartean, aholkulari ohiaren defentsak auziaren zati bat baliogabetzeko eskatu dio auzitegiari, epailea Abalosen aurka egiteko Kongresuak emandako erregutze-agirian jasota ez dauden gertakariak ikertzen ari dela argudiatuta.
Garciak Gorenean egingo duen laugarren agerraldia izango da gaurkoa, eta erabakigarria izan daiteke aholkulari ohiaren eta Abalos ministro ohiaren etorkizunerako.
Politikari buruzko albiste gehiago
Aitor Esteban: "Gipuzkoa oso garrantziatsua da, eta EAJ Gipuzkoan egongo da, aurpegia emango du eta borroka egingo du hurrengo hauteskundeetan"
Donostian Goiaren aroa amitzear denean, "erreleborako une egokia" dela defendatu du. EAJko EBBren presidenteak nabarmendu du berak beti egin duela "erreferente berriak" sortzearen alde eta iragarri du ildo horretan alderdiak "mugimendiak" egingo dituela eta "behar denean" emango dela horren berri.
Zupiriak azpimarratu du atzo "jakinarazi gabeko bost manifestazio" egin zirela, "igandean Gasteizen izandako istiluak eragin zituzten erakunde alegal berberek deituta"
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarreko sarreran atzo Palestinaren alde egindako lanuzteen balorazioa egin du. Nabarmendu duenez, "kale mozketak izan ziren eta kalean eserita egon ziren". "Ertzaintzak erabaki zuen manifestazio horiek ez debekatzea eta ez eragoztea, istilu gehiago saihesteko".
Felipe Gonzalezek aitortu du zalantza egiten duela ETAren buruzagiak hiltzea ez agintzea erabaki ona izan ote zen
Bestalde, Jose Maria Aznar Espainiako Gobernuko presidente ohiak esan du haren Gobernuak ez zuela akatsik egin Irakeko gerran, eta martxoaren hamaikako atentatuen berri eman zuenetan "une oro egia" esan zuela. Bizirik dauden Espainiako Gobernuko presidente ohien testigantzak jaso dituzte Movistar Pluseko "La última llamada" dokumentalean.
Albiste izango dira: Eneko Goiaren agurra, Koldo Garciaren deklarazioa eta Durangoko Azokaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hauek dira hamar urteko alkate ibilbidean Eneko Goiak Donostian gauzatu edo abiatu dituen proiektuak
Goiak ostegun honetan utziko du Donostiako alkatetza, hamar urteren ondoren. Ia hiru legegintzaldi horietan hainbat proiektu bultzatu ditu, horietako batzuk bukatuta daude, eta beste batzuk, berriz, bidean.
Epaileak aske utzi du Jose Luis Abalos ministro ohia
Herri-akusazioek 650.000 euroko fidantzapeko behin-behineko espetxealdia eskatzen bazuten ere, Auzitegi Goreneko magistratuak Abalos ministro ohia aske uztea erabaki du. Epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu dio gaur Abalosek auzitegian egindako laugarren agerraldian.
Falangeren elkarretaratzearen sustatzaileari espedientea ireki dio Ertzaintzak
Falangeren kontzentrazioan parte hartu zutenen eta kontramanifestazioan parte hartu zuten taldeen artean izandako istiluak argitzeko ikerketak aurrera jarraitzen du.
Goreneko epailearen aurrean deklaratzeari uko egin arren, Fiskaltzak ez du Abalos espetxeratzea agindu
Ministro ohiak, Auzitegi Gorenean egindako lau deklarazioetan lehen aldiz, ez deklaratzeko eta azalpenik ez emateko eskubideari heldu dio. 95.437 euroko gastuetan susmoak sortu zituen txostenagatik eta PSOEk eskudirutan egindako ordainketa batzuengatik galdekatu du epaileak.
Otxandiano: "Ez gaude 'a posteriori' gaitzesteko, erabakiak hartu eta gertakariak eragozteko gaude"
Urriaren 12an Gasteizen izan ziren istiluen inguruan Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak egindako adierazpenen harira, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak "onartezintzat" eta "akats politiko handitzat" jo du alderdi baten eta bestearen jokabideak faxistatzat jotzearen "ekidistantzia".