DEKLARAZIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Koldo Garcia Auzitegi Gorenean deklaratzen ari da

Jose Luis Abalos ministro ohiak ez deklaratzea erabaki eta biharamunean, Koldo Garcia haren aholkulari ohia Leopoldo Puente Goreneko epailearen aurrean agertu da. UCOk argitaratu berri duen txostenaren arabera, eskupekoak kudeatzearen arduraduna omen da.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Koldo Garcia, Jose Luis Abalosen aholkulari ohia Garraio Ministerioan, Auzitegi Gorenean da dagoeneko, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) duela gutxi egindako txosten batean ministro ohiaren funts "opakuen" kudeatzailetzat eta jagoletzat jo baitzuen.

Abalosek epailearen aurrean egindako agerraldian isilik egotea erabaki eta biharamunean da hitzordua. Azkenean, Abalos behin-behinean espetxera bidaltzea baztertu zuen. Leopoldo Puente 'Koldo auzi'aren instruktoreak aholkulari ohia berriro deitzea erabaki zuen, "Abalosentzat diruzain eta kudeatzaile gisa" jardun zuela ondorioztatzen duen txosten bat jaso du eta, buruzagi sozialista ohiaren gastu pertsonalen zati bat ordainduta.

Dokumentuaren arabera, esleipen publikoen truke kobratu omen ziren eskupekoak omen dira. Guardia Zibilak adierazi duenez, Abalosentzat diru-sarrera erregularretan justifikaziorik gabeko eskudiruzko erreserba bat dago, eta horren bidez Koldok ministro ohiaren seme-alabetako baten mantenu-pentsioa, etxeko langilearen soldata edo opari pertsonalak ordaindu omen zituen.

Txostenak zehazten du, gainera, PSOEk Abalos eta Garciari eskudirutan eman omen zizkien komisioak (batzuk, dokumentatuta; beste batzuk, ez) eta WhatsAppeko elkarrizketetan aholkulari ohiak eta Patricia Uriz emazteak diruari buruz hitz egiten zutela, "txistorrak" (500 euroko billeteak), "eguzkiak" (200 euro) eta "letxugak" (100 euro) izenak erabiliz.

Galdeketaren ostean, epaileak bista bat egingo du Koldori otsailetik ezarritako kautelazko neurriak berrikusteko (ezin da herrialdetik irten, pasaportea kendu diote eta hamabost egunez behin epaitegian agerrtu behar da), baina haren ingurukoek ziurtatu dute kartzelan sartzeko prest dagoela, Gorenak hala erabakitzen badu.

Bien bitartean, aholkulari ohiaren defentsak auziaren zati bat baliogabetzeko eskatu dio auzitegiari, epailea Abalosen aurka egiteko Kongresuak emandako erregutze-agirian jasota ez dauden gertakariak ikertzen ari dela argudiatuta.

Garciak Gorenean egingo duen laugarren agerraldia izango da gaurkoa, eta erabakigarria izan daiteke aholkulari ohiaren eta Abalos ministro ohiaren etorkizunerako. 

Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Auzitegi Gorena Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zupiriak azpimarratu du atzo "jakinarazi gabeko bost manifestazio" egin zirela, "igandean Gasteizen izandako istiluak eragin zituzten erakunde alegal berberek deituta"

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarreko sarreran atzo Palestinaren alde egindako lanuzteen balorazioa egin du. Nabarmendu duenez, "kale mozketak izan ziren eta kalean eserita egon ziren". "Ertzaintzak erabaki zuen manifestazio horiek ez debekatzea eta ez eragoztea, istilu gehiago saihesteko". 

Gehiago kargatu