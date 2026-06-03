PSNk, EH Bilduk eta Geroa Baik ondorioztatu dute ez zela ustelkeriarik egon Nafarroako lan publikoen esleipenetan
UPNrentzat, aldiz, Foru Parlamentuan abian jarritako ikerketa batzordeak are ageriagoan utzi du ustelkeria zantzuak badaudela. Talde guztiek gaur aurkeztu dituzte ondorioak.
Cerdan auziaren karietara Nafarroako Parlamentuan abian jarritako ikerketa batzordean parte hartu duten taldeek ondorioak aurkeztu dituzte gaur. Bederatzi lan publikoren esleipenetan ustelkeriarik egon den argitzea izan da batzordearen egitekoa, eta horretarako, dozenaka agerraldi hartu ditu azken bederatzi hilabetetan.
PSNk, EH Bilduk eta Geroa Baik lau ondorio nagusi adostu eta aurkeztu dituzte. Talde horien arabera, ez dago baieztatzerik Nafarroako Gobernuko arduradunek legez kanpo jardun zutenik lanak esleitzerakoan. Halaber, ez dago zantzurik Foru Gobernuarekin zerikusia duten enpresek jarduera ustela izan zutela esateko, eta ez dago probarik legez kanpoko jarduerekin lotuta. Kontratazio mahaiko kideen erabakietan modu batera edo bestera esku-hartze politikoa egon denik ere ez dela probatu jaso dute hiru taldeok ondorioetan.
Prentsaren aurrean agertu dira alderdi guztietako ordezkariak banan-banan, euren jarrera zein izan den azaltzera:
PSN
Javier Lecumberri PSNko kidearen hitzetan, argi geratu da ez dela ustelkeriarik egon Nafarroako Gobernuaren azken urteotako jardunean. Halere, onartu du hobetzeko gauzak egon badaudela kontratazio publikoaren prozeduretan zein araudietan.
Adostutako ondorioekin "pozik" agertu da buruzagi sozialista.
EH Bildu
Bide beretik, EH Bilduk ere nabarmendu du batzordean ezin izan dela baieztatu Nafarroako Gobernuko arduradun politikoek eta funtzionarioek legez kanpoko praktikarik egin zutenik kontratazio publikoetan.
Nolanahi ere, Adolfo Araiz koalizio subiranistak batzordean duen eledunak ziurtatu du aztertu diren txostenek "zenbait arau hauste" eta "jarrera eztabaidagarri" azalarazi dituztela.
Zurekin-Nafarroa
Bere aldetik, Zurekin-Nafarroa gobernu bazkideak ez du bat egin aurreko taldeek adostutako ondorioekin, eta bereak aurkeztu ditu. Ezkerreko koalizioaren arabera, "probatuta geratu da egiturazko" hartu-eman "iluna eta ez gardena" egon dela botere politikoaren eta ekonomikoaren artean. "Sistema demokratikoarentzat osasungarria ez den harremana", esan dute. Hain zuzen, ondorio hori izan da beste taldeek partekatu ez dutena.
Zentzu horretan, Miguel Garrido Zurekin-Nafarroako ordezkariak defendatu du batzordean agerian geratu dela "irregulartasunak eta praktika okerrak" egon direla zenbait kontrataziotan, bereziki, Belateko tunelekin lotutakoetan. Jardunbide horiek ez direla ustelkeriarekin nahastu behar ere esan du.
UPN
Aldiz, Cristina Ibarrola UPNko presidenteak bere ondorioetan nabarmendu du ustelkeria kasuak egon direla probatu ez bada ere, ezin daitekeela aukera hori guztiz baztertu, zantzuak egon badaudelako. Belateko tunelen lanen esleipena aipatu du, Maria Chivite Nafarroako presidentearen dimisioa eskatzeko.
Ibarrolaren ustez, ikerketa abian jarri zenean baino "are sendoagoak" dira orain ustelkeria "zantzuak".
Gaur ondorioak aurkeztuta, datorren astean aztertu eta bozkatuko ditu horiek ikerketa batzordeak.
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